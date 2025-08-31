Sharon Stonen adoptoitu poika avautuu nuoruudestaan seksisymbolin lapsena: "Rakastan häntä"

Hollywood-tähti Sharon Stonen vanhin poika Roan Stone, 25, avautuu lapsuudestaan ja suhteestaan äitiinsä.

Sharon Stone adoptoi Roan Stonen vuonna 2000 silloisen puolisonsa Phil Bronsteinin kanssa. Pariskunta erosi vuonna 2004, jolloin Bronstein sai poikansa yksinhuoltajuuden.

Stone paljasti vuonna 2023 julkaistussa Table for Two -podcastissa menettäneensä poikansa huoltajuuden Basic instinct -kulttielokuvan rohkeiden kohtausten takia. Hänen mukaansa vuonna 1992 ilmestynyttä eroottista trilleriä käytettiin häntä vastaan huoltajuustaistelussa.

Samaisessa podcastissa Stone kertoi olevansa huojentunut, että hänellä on nykyisin todella luja suhde lapsiinsa.

Sharon Stonella on kolme poikaa. Roan Stone kuvan vasemmassa reunassa.IMAGO/Starface/ All Over Press

25-vuotias Roan Stone kehuu äitiään Hello-lehden tuoreessa haastattelussa ja paljastaa millaista oli elää lapsuus 90-luvun seksisymbolin lapsena.

Roan työskentelee media-alalla ja on tuotantoyhtiön toimitusjohtaja. Hän on myös näytellyt ja kulkenut siten äitinsä jalanjäljissä. Roanin mukaan hänen 67-vuotias äitinsä on yksi hänen suurimmista tukijoistaan.

– He todella uskovat minuun, Roan kertoo äidistään ja tyttöystävästään, joka haluaa pysyä pois julkisuudesta.

Roan kertoo haastattelussa, että vaikka äiti on hänen suurin tukijansa, niin hänen on pitänyt raivata oma polkunsa.

– Olen edelleen Sharon Stonen poika, mutta elämän edetessä olen onnistunut luomaan uran, jossa minut tunnetaan liiketoiminnastani, eikä suhteestani häneen. Olen kuitenkin ylpeä perheestäni, sen perinnöstä, sekä nimestä, jota kannan, Roan sanoo.

Haastattelussa Roan kertoo, että hän ei itse ole innokas punaisille matoille, mutta kertoo olevansa todella ylpeä äidistään.

– Yritän välttää niitä. En nauti niistä ja luultavasti siksi valitsin tämän työn. En nauti huomiosta, Roan toteaa.

Roan kertoo, että perheen yhteinen vapaa-aika on tärkeää hänelle. Hänen mukaansa he katselevat yhdessä televisiota ja käyvät kaupungilla syömässä. Perheen suosikkisarjaksi hän paljastaa The Blacklist-hittisarjan.

Roan paljastaa Hello-lehdelle, että tulevaisuudessa hänellä on tekeillä elokuva yhdessä äitinsä kanssa.

– Saatan olla puolueellinen, mutta hän on yksi parhaista näyttelijöistä. Rakastan häntä.