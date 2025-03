Katastrofifestivaali Fyren uudet päivämäärät lyöty lukkoon – viranomaiset autuaan tietämättömiä tapahtumasta

Katastrofifestivaali Fyre palaa tänä vuonna.

"Luksusfestivaali" Fyre Festival tulee taas – tai ainakin sitä mieltä on kohufestivaalin perustaja Billy McFarland. Surullisen kuuluisan festivaalin revanssin päivämäärät on lyöty lukkoon, ja sen on määrä tapahtua toukokuun ja kesäkuun vaihteessa, kertoo CNN.

Fyre-festivaalin tragedia on maailmankuulu. Ensimmäinen Fyre järjestettiin Bahamalla vuonna 2017 ja festivaalikävijöille oli luvattu muun muassa luksusmajoitus, huippukokkien valmistamaa ruokaa ja musiikkielämyksiä. Tapahtumaa mainostivat lukuisat supertähdet, kuten Kendall Jenner ja Bella Hadid.

Festivaalin perustaja Billy McFarland uskoo festivaalin paluuseen. Copyright © 2022 BACKGRID, Inc./All Over Press

Tapahtuma osoittautui kuitenkin täydeksi katastrofiksi, kun luksuksen sijaan tarjolla oli telttoja sateen kastelemilla patjoilla sekä kuivaa leipää juustoviipaleilla. Festivaalin jälkihöyryissä perustaja McFarland tuomittiin petoksesta kuuden vuoden vankeuteen, josta hän vapautui alle neljän vuoden jälkeen.

Ensimmäisen Fyre-festivaalin tarjoilut olivat kaukana luksuksesta.Copyright © ©Netflix/Courtesy Everett Collection / Everett Collection/All Over Press

Jo vuonna 2023 McFarland vihjasi, että festivaali tullaan järjestämään vielä uudelleen, ja jossain vaiheessa sinne myytiin jopa lippuja. Nyt hän onkin ilmoittanut "ylellisen" festivaalin virallisesta paluusta. Festivaali on tarkoitus järjestää meksikolaisella Isla Mujeresin saarella 30.5.–2.6.

Paikalliset toimijat ovat kuitenkin jyrkästi eri mieltä. People-lehti kertoo, että Isla Mujeresin kaupungintalo on julkaissut tiedotteen, jonka mukaan heiltä tai muiltakaan kunnallishallinnon osastoilta ei ole pyydetty lupia festivaalin järjestämiseen.

Isla Mujeresin matkailuvirastosta kerrottiin The Guardianille samankaltaista tarinaa.

– Meillä ei ole tietoa tällaisesta tapahtumasta eikä yhteyttä kehenkään henkilöön tai yritykseen sen tiimoilta. Meille tämä on tapahtuma, jota ei ole olemassa, Edgar Gasca matkailuvirastosta kertoi Guardianille.

Fyre on jakanut virallisella Instagram-tilillään julkaisun, jonka mukaan luvassa on jälleen maailmanluokan majoitusta ja iltajuhlia musiikin parissa. Vielä tässä vaiheessa yhtäkään esiintyjää ei ole kuitenkaan julkaistu.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Fyren nettisivuilta selviää, että lipuista "kauhujen festivaalille" saisi tällä kertaa pulittaa edullisimmillaan 1400 dollaria. Hintavin paketti kustantaa jopa 1,1 miljoonaa dollaria. Liput alkuperäisille Fyre festivaaleille maksoivat niin ikään tuhansia dollareita.

Ensimmäisestä Fyre-festivaalista on tehty Netflix-dokumentti Fyre.