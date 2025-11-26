Sukupuolikohun keskellä ollut Maailman vahvin nainen -kilpailun voittaja Jammie Booker on hylätty.

Yhdysvaltalainen Jammie Booker juhli Maailman vahvin nainen -voittoa viime viikon lopulla Arlingtonissa, Texasissa. Hänet on kuitenkin hylätty jälkikäteen.

Kilpailujärjestäjät kertoivat saaneensa tietää, että Booker syntyi biologisesti mieheksi. Hän ei ollut asiasta järjestäjille kertonut, vaan kilpaili naisten sarjassa.

Kilpailun sääntöjen mukaan urheilijoiden on osallistuttava sarjaan, joka on heidän biologisen syntymäsukupuolensa mukainen.

– Vaikuttaa siltä, että urheilija, joka on biologisesti mies ja identifioituu nyt naiseksi, kilpaili naisten avoimessa sarjassa. Kilpailun toimihenkilöt eivät olleet tästä asiasta tietoisia ennen kilpailua, ja olemme tutkineet asiaa kiireellisesti saamamme tiedon jälkeen, järjestäjät tiedottivat tiistaina.

Järjestäjät painottivat, että on heidän vastuullaan varmistaa oikeudenmukaisuus ja se, että urheilijat kisaavat biologisen sukupuolensa mukaisesti miesten tai naisten sarjoissa.

Voittajaksi noussut Andrea Thompson mielimurteissa

Bookerin hylkäämisen myötä voittajaksi nousee Andrea Thompson. Maailman vahvin -kilpailun voitto on brittiurheilijalle uran toinen – aiempi oli vuodelta 2018.