Eminem joutui ankarasti kiusatuksi lapsena – välikohtaus ala-asteen välitunnilla oli viedä hengen Julkaistu 25 minuuttia sitten Aino Haili aino.haili@mtv.fi 1990-luvulla kovista oloista maailmanmaineeseen noussut jenkkiräppäri Eminem ei ole koskaan pelännyt haukkua ketään tai mitään lyriikoissaan. Nyt 52-vuotiaana hän on yhä musiikkihistorian menestyinen rap-artisti. Ydhysvaltalaisen rap-artisti Eminemin nimi yhdistetään usein törkeyksiin, tylyihin loukkauksiin sekä katkeruuteen. Ainakin, mikäli ajattelee nuorta Eminemiä ja hänen "Slim Shadyna" tekemäänsä musiikkia. Räppäri on miltei kolmenkymmenen vuoden aikana noussut Detroitin kaduilta menestyksekkääksi muusikoksi, jota on tituleerattu muun muassa räpin kuninkaaksi sekä maailman parhaaksi MC:ksi. Nykyään 52-vuotias räppäri tekee edelleen aktiivisesti musiikkia, mutta elää muuten rauhallista elämää parrasvalojen ulkopuolella. Eminemin kulkema polku rankasta lapsuudesta rap-musiikin huipulle on kuitenkin tarina, jota on vaikeaa ohittaa kevyin mielin. Vaikeudet alkoivat lapsuudessa Eminem, oikealta nimeltään Marshall Bruce Mathers III, syntyi Saint Josephin kaupungissa Missourin osavaltiossa 17. lokakuuta vuonna 1972. Hän oli Marshall Bruce Mathers Juniorin ja Debbie Nelson Mathers-Briggsin ensimmäinen lapsi. Pariskunta alkoi seurustella kun Eminemin äiti oli 15-vuotias ja isä 22-vuotias.





Eminemin isä jätti perheensä, kun tuleva räpin kuningas oli puolitoistavuotias. Eminemin ollessa lapsi hänen äitinsä käytti paljon päihteitä ja perhe muutti usein. Eminem on kertonut yrittäneensä päästä yhteyteen isänsä kanssa teini-ikäisenä, mutta kirjeet palautuivat aina lähettäjälleen.

Siitä lähtien, kun Eminemin menestys musiikin saralla alkoi, hänen isänsä on vuorostaan yrittänyt luoda suhteen poikansa kanssa.

Eminem isänsä Marshal Mathers Juniorin sylissä. Isä hylkäsi perheensä lapsensa ollessa puolitoistavuotias.?? www.splashnews.com/ All Over Press

– Mutta vitut hänestä. Olen päässyt jo kauas niistä ajoista, kun halusin tuntea sen tyypin, Eminem kertoi haastattelussa vuonna 2008.

11-vuotiaan Eminemin perhe muutti lopulta Detroitin itäiselle asuinalueelle. Eminem joutui pahasti kiusatuksi ollessaan yksi alueen ainoista valkoihoisista lapsista. Muiden lasten toimesta tapahtuneet pahoinpitelyt ja väkivalta seurasivat nuorta poikaa jatkuvasti.

Kiusaajistaan Eminem ammensi myöhemmin materiaalia musiikkiinsa. Erityisesti häntä vanhemmasta pojasta, D'Angelo Baileysta, joka oli yksi ala-asteikäisen Eminem elämän pahimmista kiusaajista. Kerran Bailey pahoinpiteli häntä kaksi vuotta nuoremman Eminemin niin pahasti, että tämä joutui sairaalaan saatuaan aivoverenvuodon. Eminem oli tuolloin neljännellä luokalla.

– Hän oli yksi niistä, joita kiusasimme. Meitä oli iso joukko, jotka pilailimme hänen kanssaan. Me pidimme hauskaa. Joskus hän tappeli takaisin, riippuen siitä millaisella tuulella hän oli, Bailey muisteli aikuisena suhdettaan Eminemiin Rolling Stonen haastattelussa.

10-vuotiaan Eminemin elämää varjosti kiusaaminen ja jatkuvat pahoinpitelyt.

Bailey kertoi muistavansa myös hyvin tapauksen, jolloin hän ystävineen pahoinpiteli Eminemin lähelle kuolemaa.

– Kyllä, iskimme hänet päälleen välitunnilla. Sitten kun hän ei noussutkaan, juoksimme pois. Valehtelimme ja sanoimme, että hän liukastui. Hän oli erikoinen lapsi, mutta siihen aikaan ajattelimme, että se on typerää.

Ongelmat seurasivat Eminemiä välitunneilta luokkahuoneeseen. Jäätyään yhdeksännelle luokalle kolmannen kerran Eminem lopetti koulunkäynnin.

– Heti, kun täytin viisitoista. Äitini sanoi, että "hommaa itsellesi joku helvetin työ ja auta näiden laskujen kanssa, tai hilaa itsesi muualle". Sitten hän potki minut pihalle joka tapauksessa, sen jälkeen kun hän oli jo pitkään ottanut suurimman osan palkastani.

Vaikka nuoren pojan elämässä koulunkäynti ei ottanut tuulta siipiensä alle, Eminem piti englannin opiskelusta ja on kertonut, että hän on aina rakastanut sanoja sekä niiden kanssa leikittelyä.

Lyyrinen lahjakkuus ajoikin Eminemin kirjoittamaan tekstejä underground-musiikkipiireissä järjestettyihin rap-battleihin. Pian hän alkoi kilpailemaan paikallisissa, West 7 Milella järjestetyissä freestylekisoissa ystäviensä ja Dirty Dozen -ryhmänsä kanssa.

Ennakkoluulojen uhri

Nuorena aikuisena Eminemin elämä oli yhä raskasta ja raadollista. Vuoden 1995 joulupäivänä 23-vuotias Eminem ja hänen lukioaikainen tyttöystävänsä Kim Anne Scott saivat ensimmäisen ja ainoan yhteisen lapsensa, Hailie-tyttären. Perhe asui rauhattomalla asuinalueella, jonka arkea olivat muun muassa crack ja muut vaaralliset huumeet.

Eminem 18-vuotiaana.

Kun Eminem aloitteli rap-uraansa, hän koki myös muusikkona jatkuvia ennakkoluuloja ja torjuntaa, kun kerta toisensa jälkeen yleisö buuasi "valkoisen pojan" pois lavalta.

– Heti kun otin mikrofonin käteeni, buuaus alkoi. Mutta kerran ne paskapäät kuulivat minun riimittelevän, ja sitten he olivat hiljaa, artisti muisteli myöhemmin.

Jopa Eminemin tuleva mentori Dr. Dre on kertonut joutuneensa kohtaamaan kovat ennakkoluulot kiinnittäessään Eminemin talliinsa vuonna 1998.

– Sain paljon kyselyjä osakseni ihmisiltä ympärilläni. Tiedättekö: "Hänellä on siniset silmät, hän on valkoinen kakara". Mutta en välitä paskaakaan siitä, vaikka olisit violetti: jos osaat hoitaa hommasi, teen töitä kanssasi, Dr. Dre on kertonut jälkikäteen.

Musiikkimoguli Dr. Dre sai Eminemin demon käsiinsä yhteistyökumppaniltaan Jimmy Iovinelta sen jälkeen, kun nuori räppäri tuli toiseksi vuosittaisissa räpin olympialaisissa Los Angelesissa. Rääväsuinen, lyyrisesti poikkeuksellinen nuorukainen teki mieheen välittömän vaikutuksen.

– Koko urani aikana musiikkibisneksessä en ollut koskaan löytänyt mitään sellaista demonauhalta tai CD:ltä. Kun Jimmy soitti tämän minulle, sanoin: "Etsi hänet. Nyt."

Eminem vuonna 1999.Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Slim Shady järkytti maailmaa

Yhteistyö Dr. Dren kanssa alkoi, ja pian sen jälkeen Eminem räjäytti rap-maailman tajunnan musiikillaan.

Eminemin toinen albumi, The Marshall Mathers LP julkaistiin vuonna 1999. Tähän päivään mennessä levyä on myyty yli 25 miljoonaa kappaletta ja se sinkosi Eminemin maineeseen, josta ei ollut enää paluuta.

Dr. Drehen ja muuhun maailmaan vaikutuksen teki erityisesti Eminemin kehittämä alter-ego Slim Shady. Hahmonsa kautta Eminem ei pelännyt haukkua mitään tai ketään – jopa omaa puolisoaan tai äitiään.

Eminemin suhteet kahteen hänen lähipiirinsä naiseen olivat vuosien ajan myrskyisiä, varsinkin pitkäaikaisen on-off -puolisonsa ja lapsensa äidin Kim Scottin kanssa. Eminem on kertonut, että muun muassa Just The 2 Of Us -kappale sai kimmokkeensa siitä, että pariskunta oli jälleen kerran eronnut ja Scott vaikeutti Eminemin ja Hailie-tyttären suhdetta uhaten puolisoaan muun muassa lähestymiskiellolla.

Eminemin ja Kimberly Scottin myrskyisä rakkaustarina tuli lopulliseen päätökseensä vuonna 2006.

Kappaleessa kerrotaan tarina, jossa isä tappaa lapsensa äidin ja lapsi auttaa sotkun siivoamisessa. Lyriikoiden mukaan kaksikko piilottaa ruumiin yhdessä veteen.

– Kun Hailie kasvaa isommaksi, aion selittää hänelle kaiken. Kerron hänelle, että äiti ja isi eivät aina tulleet toimeen. Mutta mitään siitä ei kannata ottaa kirjaimellisesti, Eminem kertoi uransa alussa.

Eminem ja Scott erosivat lopullisesti vuonna 2006.

Eminem on myöntänyt, että hänellä on kiivas ja temperamenttinen luonne. Mies käänsi piirteensä kuitenkin suureksi menestykseksi musiikkimaailmassa.

– Ajatukseni ovat niin helvetin pahoja, kun kirjoitan. Jos olen vihainen naiselleni, istun alas ja kirjoitan kaikista sovinistisimman riimin, mikä maailmasta löytyy. Se ei heijasta sitä kuinka ajattelen asioista yleisesti, vaan kuinka tunnen siinä hetkessä.

Dr. Dre, Eminem ja Limb Bizkit -yhtyeen laulaja Fred Durst vuonna 2000.Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Slim Shady oli Eminemille tapa kostaa maailmalle kaikki hänen kokemansa vaikeudet. Hahmo toimi puolustautumismekanismina.

Vaikka toisaalta Slim Shadyn tarinat ovat tavallaan sarjakuvamaisia, loukkaavia fantasioita, ne heijastelevat pahoinpitelyä sekä hyväksikäyttöä, jota Eminem koki kasvaessaan.

– Jouduin sietämään paljon paskaa, todella paljon. Kun se on sellaista, opit elämään päivä kerrallaan. Kun kaikki tämä (menestys) tapahtui, hengitin syvään ja ajattelin: "minä tein sen".

Eminemin lyriikat ovat vuosien aikana synnyttäneet erittäin paljon kritiikkiä ja artistia on syytetty muun muassa sovinistiksi sekä homofobiseksi. Hänellä on uransa aikana ollut myös useita äänekkäitä puolustajia, kuten hänen läheinen ystävänsä Elton John.

Ikonisena muusikkona tunnettu Elton John on kertonut olleensa erittäin vaikuttunut kuullessaan ensimmäistä kertaa Eminemin uran nousukiitoon lyöneen The Marshall Mathers LP -levyn.

Eminemin ja Elton Johnin ystävyys alkoi vuonna 2001 kaksikon esiinnyttyä yhdessä Grammy-gaalassa.?? www.splashnews.com/ All Over Press

– Mietin, että kuinka kukaan voi ajatella, että tämä on mitä hän oikeasti ajattelee? Hän vain kirjoittaa siitä, kuinka asiat ovat. Ei kuinka hän itse ajattelee, vain kuinka ne ovat.

Lääkkeet veivät riippuvuuteen

Kun Eminemin ura lähti nousuun, kiito ylöspäin oli kova. Kymmenen vuoden aikana räppäristä tuli yksi 2000-luvun alun parhaiten myyneistä artisteista, joka pokasi 11 Grammya, yhden Oscarin omaan elämäänsä perustuvasta elokuvasta 8 Mile sekä valtavasti kritiikkiä kovasanaisista lyriikoistaan.

Menestyksen myötä tulivat myös lieveilmiöt. Yleensä, kun Eminem esiintyi, hän oli pilvessä. Artisti tuli lopulta riippuvaiseksi erilaisiin lääkkeisiin ja kamppaili vaikean riippuvuuden kanssa viiden vuoden ajan.

Vuonna 2007 artisti otti yliannostuksen ja lyhistyi kotinsa kylpyhuoneeseen.

– Jos olisin päässyt sairaalaan kaksi tuntia myöhemmin, se olisi ollut siinä. Elimeni, kaikki, munuaiseni, kaikki olivat romahtamassa. Kaikki oli sammumassa.

Tuosta hetkestä alkaen räppäri on ollut raitis. Elämänmuutoksella oli kuitenkin hintansa, sillä artistin oli opeteltava kirjoittamaan, räppäämään ja esiintymään uudestaan selvinpäin.

Vuonna 2010 Eminem astui esiin varjoista, johon hän vajosi useaksi vuodeksi. Artisti julkaisi albuminsa Recovery, joka kertoo hänen polustaan raittiuteen.

Vuonna 2010 raitistunut Eminem astui esiin varjoista.Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Albumin lyriikat poikkeavat paljon Eminemin aikaisemmasta tuotannosta. Uusissa teksteissä artisti ojensi kätensä muille apua tarvitseville sen sijaan, että olisi sylkenyt rivouksia vasten kenenkään kasvoja.

– En halua vetää sitä yli, mutta jos tunnen, että voin auttaa ihmisiä, jotka ovat käyneet läpi samankaltaisen tilanteen, niin miksen tekisi niin?

Loukkausten sylkijästä presidentin vastustajaksi

Vuonna 2013 Eminem osoitti jälleen olevansa yksi historian merkittävimmistä räppäreistä julkaisemalla ennätyksiä rikkoneen kappaleensa Rap God. Teos on kaikkien aikojen eniten sanoja sisältävä kappale. Rap Godin kuuden minuutin aikana Eminem tykittää jopa 1560 sanaa. Kappaleen aikana Eminem räppää keskimäärin neljä sanaa sekunnissa.

Eminem kertoi vuonna 2014, että Rap God oli pitkälti tulos kuuden minuutin mittaisesta freestylehetkestä.

– Olen räpätessäni kilpailuhenkinen. Jokainen haluaa joskus tehdä kappaleen, jolla kertoo olevansa vielä pelissä mukana, että älkää unohtako minua, artisti naureskeli tuolloin.

Vuonna 2017 Eminem julkaisi Revival-albumin, jonka myötä tällä kertaa artistin lyyrisen hyökkäyksen kohteeksi joutui vahvasti muun muassa tuolloin Yhdysvaltain presidentiksi edesllisvuonna 2016 valittu Donald Trump. Eminem on ollut presidentin äänekäs vastustaja vuoden 2016 presidentinvaaleista asti.

Vuonna 2017 Eminem kertoi rehellisesti mielipiteensä presidentti Donald Trumpista.Supplied by WENN.com

– Toisinaan olen niin hämmentynyt tämän koko tilanteen kanssa, etten edes oikein saa ajatuksiani sanoiksi. Voin vain kävellä vihaisena ympäri studiota koko päivän. Niinkuin "ei ole totta, mitä se paskiainen taas teki". Joskus niitä ajatuksia on todella vaikeaa laittaa sanoiksi.

Lopulta Eminem löysi sanat ajatuksilleen ja julkaisi syksyllä 2017 neljän minuutin mittaisen, erittäin kovasanaisen freestylerapkappaleen The Storm Trumpia vastaan. Eminem kertoi tuolloin toivovansa, että presidentti vastaisi hänen lyriikoidensa kautta esittämiinsä syytöksiin.

– Haluan, että hän vastaisi minulle, koska minulla on ideoita kaikennäköisestä paskasta, mitä sanoa hänelle takaisin jos hän tekee niin.

On kulunut lähes kolmekymmentä vuotta siitä, kun Eminem nousi maailmanlaajuiseen suosioon. Mies tuottaa edelleen aktiivisesti musiikkia ja on kertonut jopa kirjoittavansa riiminsä edelleen pitkälti kynää ja paperia käyttäen. Keväällä 2018 hän juhlisti kymmentä täysin raitista vuottaan, ja perjantaina 17. lokakuuta hän viettää 52-vuotissyntymäpäiväänsä.

Artisti myöntää, että on muuttunut vuosien aikana rauhallisemmaksi ja suopeammaksi lyriikoidensa suhteen. Eminemin mukaan hänen toinen albuminsa The Marshall Mathers LP oli hänen uransa huippu, johon hän ei koskaan enää tule yltämään.

– Tulen jahtaamaan sitä ikuisesti. Se oli huippuhetkeni siinä, mitä pystyn tekemään. Minulla ei vaan ole enää sitä raivoa, joka minulla oli silloin aikoinaan... intohimo on vielä jäljellä, mutta raivo ei. Ellemme sitten puhu Trumpista.

Juttu on julkaistu ensimmäisen heinäkuussa vuonna 2018. MTV Uutiset julkaisee jutun uudelleen Eminemin 52-vuotissyntymäpäivänä.