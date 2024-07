Kris Jennerin munasarjoista löydettiin kysta ja kasvain

Kris Jenner , 68, kertoi 4. heinäkuuta julkaistussa The Kardashians -sarjan jaksossa, että hänen terveystarkastuksensa ei mennyt aivan suunnitelmien mukaan. Jaksossa hän jakaa tuloksensa perheensä kanssa kyynelehtien.

Kris kertoo jaksossa tyttärilleen Kim Kardashianille , 43, Khloé Kardashianille , 40, ja Kendall Jennerille , 28, heidän Aspenin-matkallaan, että hänelle on tehtävä vakava toimenpide.

– Kävin lääkärissä ja kävin kuvauksissa. He löysivät kystan ja pienen kasvaimen munasarjoistani. Tohtori A sanoi, että munasarjani on poistettava. Olen vain todella tunteellinen sen suhteen, koska ne tulivat tarpeeseen teidän kanssanne, Kris kertoi pöydässä poikaystävä Corey Gamble , 43, vierellään.

– Olen tunteellinen, koska kaikki lapseni ovat syntyneet ja kasvaneet siellä. Minun vatsassani. Se on minulle hyvin pyhä paikka, Kris jatkoi.

– Leikkaus ja munasarjojen poistaminen on todella iso asia. Olen surullinen hänen puolestaan. En voisi kuvitellakaan olevani siinä tilanteessa, ja kuinka todella pelottavalta tuntuisi käydä se läpi, Kim sanoo jaksossa.

Kris kertoo, ettei ole hermostunut leikkauksen nukutuksesta, sillä hänen lääkärinsä on maailman paras. Hän pitää munasarjojen poistamista yhden aikakauden päätöksenä.

– Ymmärrän hänen tunteellisuuteensa. Ymmärrän, että se on surullista, sillä ne ovat tuoneet hänen lapsensa maailmaan. Se on ihan reilua. Mutta samaan aikaan, mihin me niitä enää käytämme? Jos ne mahdollisesti satuttavat sinua, niin otetaan ne pois, Kendall sanoo jaksossa.