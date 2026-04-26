Portion Boys -yhtyeestä tutun Tiina Forsbyn koti on kuin barbietalo. MTV Uutiset pääsi tutustumaan laulajan persoonalliseen asuntoon.
Tiina Forsby on sisustanut kotinsa omien mieltymystensä, ei vallitsevan tyylisuuntauksen mukaan.
Sieltä löytyy pinkkejä esineitä, luksuslaukkuja ja övereitä muotivillityksiä.
– Se on oikeastaan ihan yhtä värikäs kuin minäkin, Forsby kuvaa kotinsa sisustustyyliä MTV Uutisten haastattelussa.
Forsby kertoo rakastavansa paitsi värejä myös balilaista tyyliä.
– Ei minulla ole ikinä ollut mitään semmoista kauhean selkeää. Tykkään kauniista asioista, ja viljelen niitä vähän joka puolelle.
Perheen kodissa on myös yllätyskaappi, jossa säilytetään keikkaelämään liittyvää "haisevaa todellisuutta".
Kiusaaminen järkytti
Forsby kertoo muuttaneensa miehensä kanssa nykyiseen kotiinsa vuonna 2023, kun hän joutui pahan nettikiusaamisen kohteeksi Portion Boysin osallistuttua Uuden musiikin kilpailuun.
Kiusaajat kyseenalaistivat Forsbyn roolin yhtyeessä.
Maaliskuussa 2025 käräjäoikeus tuomitsi 34-vuotiaan naisen kunnianloukkauksesta 80 päiväsakon rangaistukseen ja maksamaan Forsbylle 6 000 euroa kärsimyskorvauksia.
– Muistan, että alku täällä oli sumuista ja myös aika pelottavaa aikaa. En oikein vielä osannut käsitellä silloin sitä kaikkea, mutta olen mennyt ihan hirveästi eteenpäin.
Forsby kertoo tehneensä paljon töitä itsensä vahvistamiseksi ja löytääkseen paikkansa maailmassa.