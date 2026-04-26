



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Katso video: Tiina Forsby avasi oven "Barbie-taloonsa" 7:27 Tältä näyttävät Tiina Forsbyn rönsyilevä Barbie-talo ja vaatekaappi! Julkaistu 26.04.2026 13:20 Iriz Silander iriz.silander@mtv.fi iriziriz Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Portion Boys -yhtyeestä tutun Tiina Forsbyn koti on kuin barbietalo. MTV Uutiset pääsi tutustumaan laulajan persoonalliseen asuntoon. Tiina Forsby on sisustanut kotinsa omien mieltymystensä, ei vallitsevan tyylisuuntauksen mukaan. Sieltä löytyy pinkkejä esineitä, luksuslaukkuja ja övereitä muotivillityksiä. – Se on oikeastaan ihan yhtä värikäs kuin minäkin, Forsby kuvaa kotinsa sisustustyyliä MTV Uutisten haastattelussa. Forsby kertoo rakastavansa paitsi värejä myös balilaista tyyliä. – Ei minulla ole ikinä ollut mitään semmoista kauhean selkeää. Tykkään kauniista asioista, ja viljelen niitä vähän joka puolelle. Perheen kodissa on myös yllätyskaappi, jossa säilytetään keikkaelämään liittyvää "haisevaa todellisuutta". Lue myös: Portion Boysin Tiinan suuri helpotus: ”En vielä oikeasti pysty ymmärtämään, kun olen niin tunnekuohuissa” Kiusaaminen järkytti Forsby kertoo muuttaneensa miehensä kanssa nykyiseen kotiinsa vuonna 2023, kun hän joutui pahan nettikiusaamisen kohteeksi Portion Boysin osallistuttua Uuden musiikin kilpailuun. Kiusaajat kyseenalaistivat Forsbyn roolin yhtyeessä. Maaliskuussa 2025 käräjäoikeus tuomitsi 34-vuotiaan naisen kunnianloukkauksesta 80 päiväsakon rangaistukseen ja maksamaan Forsbylle 6 000 euroa kärsimyskorvauksia. – Muistan, että alku täällä oli sumuista ja myös aika pelottavaa aikaa. En oikein vielä osannut käsitellä silloin sitä kaikkea, mutta olen mennyt ihan hirveästi eteenpäin. Forsby kertoo tehneensä paljon töitä itsensä vahvistamiseksi ja löytääkseen paikkansa maailmassa.

– Toivon, että saan tehtyä vielä paljon hyviä asioita.

Isän muisto kilpistyy yhteen esineeseen

Yksi Forsbyn lempiasioista löytyy pukeutumishuoneesta.

– Se on minulle tosi arvokas asia, ja siihen liittyy tärkeä muisto.

Kyseessä on Forsbyn ensimmäinen Chanel-laukku.

– Tarina on semmoinen, että minun isäni menehtyi yllättäen 2015, ja se oli minulle ihan järjettömän paha paikka. Isä oli säästänyt tosi pitkään, että saisi ostettua itselleen uuden auton. Hän ei valitettavasti sitä ehtinyt koskaan saada. Mutta se raha, minkä hän oli säästänyt, jäi ylimääräisenä.

Forsby kertoo miettineensä pitkään, mitä rahalla ostaisi.

– Ajattelin, että haluan jotain, mistä jää pysyvä jälki. Se olisi lahja isältä minulle. Olin haaveillut joskus, että ostan Chanelin laukun, ja niin tein. Matkasin Barcelonaan ja ostin tämän, Forsby näyttää mustaa merkkilaukkua.

– En hirveästi tätä pidä, koska tämä on niin arvokas, että en oikein edes uskalla. Mutta joka kerta, kun näen tämän, ajattelen, että tämä on iskältä.

"Kun sain luonnoksen tästä, haukoin henkeäni"

Forsby luonnehtii itseään oman elämänsä Carrie Bradshaw’ksi, joka "rakastaa kaikkea överiä".

Sellainen on esimerkiksi Teemu Muurimäen UMK-finaaliin suunnittelema hopeisen kimaltava blingbling-mekko.

– Kun sain luonnoksen tästä, haukoin henkeäni. Tässä on ihan superpaljon Swarovskin kristalleja. Kaikki yksityiskohdat ovat ihan mielettömiä, nämä höyhenet – ja täällä on timantteja, Forsby ihastelee.

Forsby kannustaa muitakin pukeutumaan rohkeasti.

– Toki kaikilla on oma tyyli, joka tuntuu itsestä parhaalta ja jota pitää kunnioittaa. Mutta joskus meille on tullut keikalle nainen pantteriasu päällä ja hän on sanonut, että hän ei ole ikinä uskaltanut tätä pitää, että hän on ostanut tämän kaappiin. Mutta minun innoittamanani hän laittoi tämän päälle, Forsby kertoo.

– Suomalainen ei ehkä halua herättää niin paljon huomiota. Mutta on ihanaa ja tuntuu hyvältä, että joku uskaltaa, vaikka pelottaa, laittaa päälleen juuri sitä, mistä tykkää.

Prinsessan rytöläjä

Mikä sitten on se mystinen "haisevan todellisuuden säilö"?

– Kaikki on aina niin ihanaa ja kaunista ja tykkään sellaisesta, mutta tässä on sitä realiteettiä, Forsby sanoo ja esittelee MTV toimittajalle perheen "rytöläjän" eli keikka-asukomeron.

– Tämä on oikeasti kuivauskaappi. Sinne me lätkästään aina meidän hikiset keikkavaatteemme. Siellä pahimmat hajut pääsevät pois.

Iriz Silander MTV Uutiset

MTV Uutiset