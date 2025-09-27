Monika Lindeman täytti hiljattain 40 vuotta. Näyttelijä kertasi MTV Uutisten syntymäpäivähaastattelussa lapsuuttaan, Lontoon-vuosiaan, urapolkuaan ja kertoo nykyisestä elämästään nelikymppisenä.

Jo vuosikymmenen ajan suomalaisten olohuoneissa Salattujen elämien Linda Eerikäisenä vieraillut näyttelijä Monika Lindeman täytti 40 vuotta perjantaina 19. syyskuuta.

Vuonna 1985 syntynyt Lindeman oli lapsena eläväinen ja energinen, villi mutta kiltti tyttö, jolla oli paljon ystäviä ja harrastuksia tanssista klarinetinsoittoon. Teini-iässä hänestä kuoriutui vanhemmilleen muutaman harmaan hiuksen aiheuttanut rääväsuu, joka kuitenkin suoriutui koulusta ongelmitta.

– Nyt kun katsoo tuota omaa jälkikasvua, niin ei se omena hirveän kauas puusta pudonnut, kahden lapsen äiti naurahtaa.

Lapsuus ja nuoruus ovat piirtyneet Lindemanin mieleen onnellisina ja hyvinä aikoina. Vanhemmat tukivat häntä kaikessa ja tarjosivat muun muassa mahdollisuuden harrastaa. Samaan aikaan kotona vallitsi myös kova kuri.

– Veikkaisin, että minun kaltaiselleni hulivilille oli vähän pakko olla. Oli pakko luoda kotiintuloaikoja ja muuta. Jossain vaiheessa tajusin, miksi ne oli laitettu, vaikka aiemmin taistelin niitä vastaan.

Lindemanin vanhemmat erosivat hänen ollessaan vauva. Elämänsä ensimmäiset vuodet hän eli äitinsä kanssa kahdestaan, ja koulutien alkaessa heidän kanssaan saman katon alle muutti myös Lindemanin isäpuoli.

– Muistan, etten tehnyt sitä muuttoa tai ylipäätään heidän yhdessäoloaan hänelle (isäpuolelle) hirveän helpoksi. Olen laittanut hänet aika koville. Olemme joskus äidin kanssa muistelleet, että jos meille tuli yöksi, niin minulta piti aina kysyä lupaa. Kauheaa, hän kertaa.

Lindemanilla on kaksi sisarusta: 5 vuotta nuorempi pikkuveli ja 11 vuotta nuorempi pikkusisko. Pikkuveli syntyi hänen isälleen ja tämän uudelle kumppanille, ja pikkusisko puolestaan hänen äidilleen ja isäpuolelleen.

– En ole koskaan ajatellut heitä sisaruspuoliksi, vaikka emme esimerkiksi veljeni kanssa ole koskaan asuneet yhdessä.

"Tiesin jo aika lailla alakoulussa, että haluan tälle alalle"

Ensikosketus näyttelemiseen tapahtui jo varhain. Lindemanista on olemassa valokuvia, joissa hän ehkä neljän, viiden vanhana isovanhempiensa vintillä kokeilee ylleen mumminsa vanhoja vaatteita. Mummin pitsiset aamutakit inspiroivat pienen lapsen mielessä erilaisia esityksiä, joita Lindeman esitti perheelleen.

– Olen ollut myös ilmaisutaidon kerhossa ja esiintynyt harrastusten kautta. Tiesin jo aika lailla alakoulussa, että haluan tälle alalle.

Lindeman kävi musiikkipainotteisen yläasteen ja musiikkilukion, jossa hän pääsi heittäytymään musikaalien maailmaan. Valkolakin saatuaan hän haki opiskelemaan Teatterikorkeakouluun, muttei päässyt sisään.

Teatterikorkeakoulun sijaan Lindemanin tie vei Borgå folkakademin teatterilinjan kautta Vaasaan nelivuotisiin teatteri-ilmaisunohjaajan opintoihin, joista valmistuttuaan hän karisti Suomen tomut kengistään ja muutti Lontooseen. Lontoossa Lindeman suoritti maisterintutkinnon Essexin yliopiston East 15 Acting School -koulussa.

Näyttelijä kokee, että kieltävä vastaus Teatterikorkeakoulusta oli alkuharmituksesta huolimatta onni onnettomuudessa.

– Silloin ajattelin, että ei tästä tule ikinä mitään. Ajattelin, että ainut oikea tie on käydä Teatterikorkeakoulu Helsingissä. En kuitenkaan lannistunut siitä, etten päässyt, vaan päätin seurata omia unelmiani ja löysin tuon Lontoon koulun. Luulen, että on ollut aikamoinen jackpot, että pääsin sisään.

Lindeman ei vaihtaisi Lontoon opiskeluvuosistaan päivääkään pois. Hän kokee noiden vuosien muuttaneen häntä ihmisenä, hyvällä tavalla.

Puoliso löytyi samasta koulusta

Lindeman tapasi nykyisen puolisonsa, brittiläis-irlantilaisen Darren McStayn heti Lontoon-taipaleensa alkumetreillä. Tämä oli aloittanut samat opinnot vuotta aikaisemmin ja oli koululla auttamassa pääsykokeisiin saapuneita hakijoita. Yksi heistä oli Lindeman.

– Hän muistaa ensitapaamisemme ehkä paremmin kuin minä. Minä jotenkin sivuutin sen siinä kohtaa, että nyt et tule siihen pyörimään, minulla on tässä tärkeät pääsykokeet käynnissä, Lindeman muistelee.

Darren McStay ja Monika Lindeman avioituivat vuonna 2016.Matti Matikainen

Kaksikon yhteinen taival sai alkusysäyksensä sen jälkeen, kun Lindeman oli käynyt Lontoon National Theatressa katsomassa esitystä, jossa McStay oli mukana. Asiat lähtivät etenemään pikkuhiljaa. Lopulta McStay oli Lindemanille tukena ja turvana läpi kouluvuosien.

Tänä päivänä pari on naimisissa ja heillä on kaksi lasta: vuonna 2017 syntynyt Samuel ja vuonna 2021 syntynyt Sienna.

Salatut elämät

Kaikkiaan Lindeman asui Lontoossa viisi vuotta, ensin opiskellen ja sen jälkeen töitä tehden. Vuonna 2015 koitti kuitenkin aika palata takaisin koti-Suomeen, sillä Lindeman oli onnistunut nappaamaan roolin, josta hänet tunnetaan tänä päivänä kaikkein parhaiten.

Asuessaan vielä Lontoossa Lindeman oli piipahtanut Suomessa Salkkareiden arkistokuvauksissa. Kuvauksista oli kerennyt vierähtää miltei vuosi, kun hän sai puhelun koskien Salkkareihin saapuvaa Linda-hahmoa.

– Minulle soitettiin, että tämmöinen hahmo on tulossa sarjaan ja kysyttiin, että kiinnostaako. Vastasin, että totta kai kiinnostaa. Sen jälkeen oli parit koekuvaukset, joista viimeisessä meitä taisi olla kuusi jäljellä, hän kertaa.

Viimeisissä koekuvauksissa hakijat näyttelivät yhdessä Kari Taalasmaata esittävän Tommi Taurulan kanssa.

– Muistan, kun Tommi katsoi koekuvausten jälkeen silloista roolittajaa ja tokaisi, että "Eiköhän tämä nyt ollut tässä". Mietin, että mitähän tuo tarkoitti. Siitä kului pari päivää ja sain puhelun, että tämä rooli on sinun, jos vain haluat, hän kertoo.

Puhelun jälkeen Lindemanille tuli pienoinen kiire muuttaa Isosta-Britanniasta takaisin Suomeen. Hän valmistautui samaan aikaan erään lyhytelokuvan kuvauksiin ja tankkasi sen ohella sivukaupalla Salkkarit-kohtausten vuorosanoja.

– Muistan, että minulla oli aivan käsittämätön pinkka tekstiä, jota yritin opiskella Lontoon päässä. Minulla oli Heikki Pohjosen murhaan liittyviä kuulusteluhuonekohtauksia, joissa vastanäyttelijä vaihtui, mutta kohtaukset olivat muuten melkein samanlaisia. Niitä oli monta, kymmenisen kohtausta per päivä. Ajattelin, että en koskaan tule selviämään, ehkä tämä ei olekaan minun juttuni.

Mutta niin hän vain selvisi ja Salkkareistakin tuli lopulta "hänen juttunsa". Nyt Lindeman on työskennellyt sarjassa jo vuosikymmenen.

– Aika on mennyt hirvittävän nopeasti. Välillä sitä nipistää itseään, että onko siitä todella jo niin kauan aikaa.

– Tämä on ollut ihan mieletön työpaikka. Kaikki on täällä niin ihanaa: työkaverit ovat loistavat ja koko tämä yhteisö täällä. Eli mikäs tässä ollessa, ja kiitos, että olen saanut olla niin pitkään.

Lindeman ei halua pitää itsestäänselvyytenä sitä, että hän saa tehdä näyttelijäntöitä kolmena kuvauspäivänä viikossa.

– On paljon todella lahjakkaita kollegoita, jotka ovat työttömänä, koska kaikille ei vain riitä töitä. Täytyy olla äärettömän onnellinen siitä, että täällä on töitä.

Hymyile tuntemattomalle, se aiheuttaa ketjureaktion

Vastikään nelikymppisiään viettänyt Lindeman ottaa uuden vuosikymmenen vastaan ilolla. Elämässä pääosia näyttelevät tällä perhe sekä mieleinen työ.

– Elämä on tosi kivaa ja olen tosi onnellinen ja kiitollinen niin monista asioista.

Näyttelijä uskoo lukuisten asioiden vaikuttaneen siihen, kuka hän tänä päivänä on. Lasten, puolison ja muiden ympärillään olevien ihmisten lisäksi yksi mainitsemisen arvoinen tekijä on hänen saamansa hyvä kasvatus, jossa osaa näyttelevät maalaisjärki ja osin vanhanaikaisuus.

Myöskään positiivista asennetta ei pidä unohtaa.

– Äitini tekee välillä niin, että kadulla kävellessään hän saattaa hymyillä ihmisille. Nuorempana ajattelin, että hän on ihan sekaisin, miksi hän tekee noin. Joskus testasin sitä, ja suosittelen kokeilemaan! Kun kävelee maanantaiaamuna jossain ja vettä tulee kuin esterin pepusta, niin vähän hymyilee jollekin ja moikkaa. Siitä tulee ketjureaktio, se levittää valoa ja positiivisuutta.

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.