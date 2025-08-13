Tiina Forsbyn suuri helpotus – julkaisi tunteikkaan videon: "En vielä oikeasti pysty ymmärtämään"

Portion Boysin Tiina Forsby etsintäkuulutti yhtyeen maskotin elokuun alussa.

Portion Boys -yhtyeen Tiina Forsby, eli Tiina Timanttinen kertoi hiljattain somessaan, että yhtyeen maskotti Bow oli kadonnut keikkamatkalla Joensuussa. Forsby vetosi seuraajiinsa Bow'n löytymiseksi.

– Mun sydän on ihan särkynyt. Bow on kulkenut meidän matkassa kaksi vuotta (ihan jokaisella reissulla) ja se on meidän perheenjäsen, Forsby kertoi tuolloin.

Nyt Forsby kertoo Instagramissa yksisarvispehmolelun löytyneen Jyväskylästä.

– En vielä oikeasti pysty ymmärtämään, kun olen niin tunnekuohuissa, että olemme matkalla Jyväskylään hakemaan Bow'ta, Forsbyy kertoo herkistyneenä Instagramin tarinat-osiossa. Tarinat ovat nähtävillä 24 tuntia niiden julkaisusta.

Forsby kertoo Bow:n löytyneen jyväskyläläisestä pesulasta, johon se on ilmeisesti päätynyt hotellista vietyjen lakanoiden yhteydessä.

– Siellä se on ollut jossain pussilakanan mutkassa, tai jossain koko ajan. Siivooja ei ole havainnut sitä ja se on lähtenyt siivouskärryjen mukana Jyväskylään.

Julkaisuissa Forsby ja hänen puolisonsa noutavat pehmolelun pesulan työntekijältä, joka kertoo itse löytäneensä Bown ja osanneensa yhdistää sen Portion Boysiin.

– Tää poni on meille tosi tärkeä syistä, jota meidän ei tarvitse kenellekkään julkisuuteen avata. Se ei ole korvattavissa toisella samanlaisella pehmolla vaan ne asiat mitä siihen sisältyy on täysin ainutlaatuisia ja korvaamattomia, Forsby sanoo.