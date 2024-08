Mikael ja Tiina Forsby paljastavat, kuinka heidän rakkaustarinansa sai alkunsa: "Suuteli ja yllättäen juoksi karkuun"

– Ensimmäinen katse suhun, maailman kauneimpaan naiseen ja tiesin heti, että sä olet se! Se on siinä, Mikael aloittaa kirjotuksen.

Portion Boysin JaloTiina sai mieheltään suloisen yllätyksen – ’’Tympäseminen on muuttanut onneksi muotoaan’’

– Tiina juoksi mua kohti. Me halattiin, ilman sanoja. Hetken kuluttua Tiina suuteli mua ja yllättäen juoksi karkuun, koska olin sanonut että kyyti on pian lähdössä. Minä jäin vaan ihmettelemään, että mitä ihmettä äsken oikein tapahtui. En koskaan unohda tuota päivää, tuota hetkeä.

Tiina on saanut kysymyksiä, mitä tapahtui sen jälkeen, kun hän juoksi pois. Hän lupaa avata tarinan vielä paremmin joskus myöhemmin.

– Siitä alkoi meidän maratonpuhelut toisillemme. Tuntematon ihminen tuntui heti tutulta, ihmiseltä jolle voi kaiken kertoa ja joka pysyy rinnalla, no matter what. Oon todella onnellinen tästä 3 viikosta mikä kului niiden pitkien puheluiden parissa. Se loi meille vahvan pohjan ja kun sitten taas nähtiin me oltiin jo täysin erottamattomat.