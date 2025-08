Tiina Forsbylta etsintäkuulutus: "Sydän on ihan särkynyt"

Tiina Forsby eli Tiina Timanttinen kertoo somessa Portion Boys -yhtyeen maskotin kadonneen.

Tiina Forsby eli Portion Boysin laulaja Tiina Timanttinen vetoaa sosiaalisen median seuraajiinsa. Forsby kertoo yhtyeen rakkaan Bow-pehmolelun kadonneen.

– Tää postaus on sydäntäraastava enkä voi vieläkään uskoa että joudun kirjoittamaan tämän, hän aloittaa julkaisunsa.

Kuvassa hän poseeraa yhdessä Viivi-artistin kanssa, jolla on sylissään Bow-yksisarvispehmolelu. Otos on viimeinen kuva Bow'sta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Hän kertoo pehmolelun olleen mukana vielä heidän palattua hotellille kuvan ottamisen jälkeen.

– Mentiin huoneeseen, nukahdin hetkeksi, Bow oli vieressä. Kello herätti 1,5h päästä ja me unenpöpperössä lähdettiin aikalailla heti aamupalalle. Kerättiin nopeasti tavarat kasseihin ja vietiin laukut hotellin tavarasäilöön. Syötiin, haettiin laukut takaisin ja kyyti Kuhmoon odotti meitä hotellin edessä.

20 minuutin ajon päästä he huomasivat, ettei Bow ole mukana. Pehmolelua ei kuitenkaan löytynyt tavaroiden joukosta tai hotellista.

– Mun sydän on ihan särkynyt. Bow on kulkenut meidän matkassa kaksi vuotta (ihan jokaisella reissulla) ja se on meidän perheenjäsen.

Hän vetoaa seuraajiinsa. Forsby kertoo heidän maksavan tuntuvan korvauksen Bow'n löytäjälle,

– Bow'n tarina meidän kanssa on melkoinen. Se ei ole meille "vaan pehmolelu" vaan perheenjäsen. Se on ainoa lemmikki, jonka voimme nyt omistaa. Portion Boysille se on yhtä lailla tärkeä, meidän kaikkien kiertuemaskotti, hän kirjoittaa Instagramin tarinat-osiossa.