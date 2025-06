Tiina Forsby hehkuttaa ystävyyttään Käärijään: "Tuki ja turva tämän kaiken keskellä"

Tiina Forsby eli Tiina Timanttinen hehkuttaa ystävyyttään Käärijään. Molemmat esiintyivät juhannuksena Tahkon Juhannus -festivaaleilla.

Tiina Forsby eli Portion Boysin laulaja Tiina Timanttinen hehkuttaa Instagramissa hänen ja Käärijän ystävyyttä. He tutustuivat vuonna 2023 UMK:ssa.

Forsby kertoo, että heidän ystävyytensä on syventynyt vuosien varrella ja Käärijä eli Jere Pöyhönen on ollut hänelle myös iso tuki. Kuvat on otettu Tahko Juhannus -festivaaleilta, joissa molemmat esiintyivät juhannusaattona.

– On niin sairaan hienoa seurata vierestä Jeren matkaa. Ihan järjettömän ylpeä siitä, mitä kaikkea hän on saavuttanut ja miten hän on pysynyt sinä Jerenä, johon me tutustuttiin jo silloin vuonna 2023.

Yhdessä kuvista on mukana myös Forsbyn aviomies eli Portion Boysin laulaja Mikael Forsby. Kolmikko poseeraa yhdessä.

– Ihana, että olet meidän ystävä ja niin mahtava tuki ja turva tämän kaiken keskellä, Forsby kirjoittaa.

Käärijä on kommentoinut julkaisua pusuhymiöllä.

Forsby on puhunut viime aikoina julkisuudessa paljon kokemastaan kiusaamisesta. Hän joutui vuosina 2023 ja 2024 rajun somekiusaamisen kohteeksi. Maaliskuussa 2025 asiaa käsiteltiin käräjäoikeudessa ja vuonna 1990 syntynyt nainen tuomittiin kunnianloukkauksesta.

Oikeus tuomitsi syytetylle kunnianloukkauksesta 80 päiväsakkoa, joka tarkoittaa tuomitun tuloilla 560 euroa. Lisäksi oikeus määräsi naisen maksamaan Forsbylle 6 000 euroa kärsimyskorvauksia sekä oikeudenkäyntikulut.