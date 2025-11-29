Samuli ja Venla Edelmann vierailevat sunnuntaina Huomenta Suomessa harvinaisessa yhteishaastattelussa.
Näyttelijä ja muusikko Samuli Edelmann nähdään sunnuntaina Huomenta Suomi -ohjelmassa ensimmäisessä yhteisessä haastattelussa esikoistyttärensä Venla Edelmannin kanssa.
Venla Edelmann on muusikko, joka julkaisi marraskuussa kappaleen My Beloved, joka kuullaan myös Ylen Kaikki rakastavat hevosia -elokuvan tunnusmusiikkina. Hän julkaisee musiikkia myös nimellä Edel.
Kaksikolla on tulossa joulukonserttikiertue, jonka tunnelmia yhteishaastattelussa tunnustellaan. Lähetyksessä he esittävät myös kappaleen Kun joulu on.
Lisäksi puhutaan perheen elämästä Maltalla Venlan lapsuudessa ja siitä, millaista on, kun isä on yksi Suomen tunnetuimmista näyttelijöistä.