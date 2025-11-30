



Venla-tytär kertoo, millainen isä Samuli Edelmann on: "Ei ollut mitään sääntöjä" 10:19 Katso isän ja tyttären koskettava Kun joulu on sekä Venla Edelmannin My beloved -esitykset tästä. Julkaistu 30.11.2025 10:30 Pauliina Ainasoja pauliina.ainasoja@mtv.fi Samuli Edelmann ja hänen tyttärensä Venla Edelmann antoivat harvinaisen yhteishaastattelun Huomenta Suomessa. Venla kertoo, millainen isä ja kasvattaja Samuli on ollut. Pitkän linjan muusikko ja näyttelijä Samuli Edelmann sekä hänen tyttärensä Venla Edelmann aloittavat joulukiertueensa tänään Helsingistä. Samuli Edelmann kuvailee perheen kanssa musiikin tekemistä erityiseksi. – Totta kai se on erityistä ja kaunista. Olen tehnyt omien vanhempien kanssa musiikkia, teatteria ja näytellyt. Siinä on tietenkin jatkumo, joka on kaunista. Lue myös: Samuli Edelmann ei olisi koskaan uskonut palaavansa Häjyt-rooliin: "Elämä on yllätyksiä täynnä" "Ärsyttävyys jakautuu tasan" Samalla hän kuitenkin myöntää olevansa joskus "ärsyttävä". – Toki siinä on myös monenlaista, kun on läheinen isä-lapsi -suhde. Tiedän, että voin olla välillä todella ärsyttävä eri tavalla kuin jotkut muut. Tytär Venla komppaa isänsä kuvausta itsestään, mutta sanoo ärsyttävyyden jakautuvan tasan. – Kyllä minäkin osaan olla ärsyttävä, eli se on aika 50–50.





Samuli Edelmannin mukaan musiikkia ei ole lapsille tuputettu, vaan Venla on löytänyt sen pariin itsenäisesti.

Venla Edelmann puolestaan kertoo, että vanhemmat ovat kannustaneet häntä olemaan aina oma itsensä ja tukeneet häntä kaikessa.

– Mitä ikinä halusin tehdä pienenä, minulle ei ikinä sanottu, että et voi tehdä tai et kykene. He ovat tukeneet minua kaikessa, mikä on ollut ihanaa.

Vaikea paluu Maltalta Suomeen

Perhe asui Maltalla Venlan ja Ilmari-veljen ollessa pieniä. Siellä he kävivät kansainvälistä koulua.

Venla Edelmann kertoo äidin, hänen ja Ilmarin olleen tiivis kolmikko sillä välin, kun isä oli pois.

– Meillä oli oma aikataulu ja omat jutut mitä tehtiin. Kun Samuli tuli takaisin, yhtäkkiä kaikki muuttui – ei ollut enää rutiineja, hän muistelee nauraen.

– Se oli aina tosi ihanaa, kun sai olla juuri niin kuin halusi. Ei ollut mitään sääntöjä.

– Siinä oli varmasti omat haasteensa, Samuli Edelmann komppaa.

Perhe muutti takaisin Suomeen monen vuoden jälkeen. Venla Edelmann kertoo sopeutumisen Suomeen olleen vaikeaa.

– Meni todella monta vuotta sopeutua takaisin Suomeen. Halusin muuttaa pois Suomesta ja ajattelin, että tämä on huonoin maa ikinä.

Mielipide on kuitenkin vuosien varrella muuttunut.

– Nykyään Suomi on ihana, enkä haluaisi lähteä täältä.

