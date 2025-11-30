Samuli Edelmann ja hänen tyttärensä Venla Edelmann antoivat harvinaisen yhteishaastattelun Huomenta Suomessa. Venla kertoo, millainen isä ja kasvattaja Samuli on ollut.
Pitkän linjan muusikko ja näyttelijä Samuli Edelmann sekä hänen tyttärensä Venla Edelmann aloittavat joulukiertueensa tänään Helsingistä.
Samuli Edelmann kuvailee perheen kanssa musiikin tekemistä erityiseksi.
– Totta kai se on erityistä ja kaunista. Olen tehnyt omien vanhempien kanssa musiikkia, teatteria ja näytellyt. Siinä on tietenkin jatkumo, joka on kaunista.
"Ärsyttävyys jakautuu tasan"
Samalla hän kuitenkin myöntää olevansa joskus "ärsyttävä".
– Toki siinä on myös monenlaista, kun on läheinen isä-lapsi -suhde. Tiedän, että voin olla välillä todella ärsyttävä eri tavalla kuin jotkut muut.
Tytär Venla komppaa isänsä kuvausta itsestään, mutta sanoo ärsyttävyyden jakautuvan tasan.
– Kyllä minäkin osaan olla ärsyttävä, eli se on aika 50–50.