Samuli Edelmann ei olisi koskaan uskonut palaavansa Häjyt-rooliin: "Elämä on yllätyksiä täynnä"

Samuli Edelmann ja Joel Hirvonen valmistautuivat yhdessä Häjyt 2 -kuvauksiin. Edelmann ei olisi kertomansa mukaan ikipäivänä uskonut palaavansa enää Jussi Murikan rooliin.

Aleksi Mäkelän ohjaama Häjyt 2 -elokuva sai ensi-iltansa keskiviikkona 19. helmikuuta. Elokuvan päärooleissa nähdään Joel Hirvonen ja Samuli Edelmann, jotka esittävät poikaa ja isää. Hirvonen esittää elokuvassa Konsta Karhua, nykyajan häjyä, ja Edelmann puolestaan palaa siinä ensimmäisestä Häjyt-elokuvasta tutun hahmonsa Jussi Murikan rooliin.

Hirvosella kesti kertomansa mukaan pitkän aikaa sisäistää, että hän oli todella saanut Konstan roolin.

– Olin puulla päähän lyöty. Minulla kesti pitkään tajuta, että tämä tapahtuu oikeasti. Se tuntui uskomattomalta, tosi hienolta ja jännittävältä, hän kertoi MTV Uutisille Häjyt 2 -elokuvan lehdistötilaisuudessa.

Edelmann puolestaan paljasti, ettei olisi ikipäivänä uskonut palaavansa enää Jussi Murikan rooliin.

– Elämä on yllätyksiä täynnä, näyttelijä totesi.

Edelmannin mukaan Jussin hahmoa piti hetken aikaa hakea, ennen kuin se lopulta löytyi jostain sisimmästä.

– Aina on paljon hakemista, kun lähdetään tekemään mitä tahansa projektia. Prosessi on aina sama. Ei voi sanoa, että se on ikinä helppoa, hän kertoi.

Joel Hirvonen ja Samuli Edelmann tähdittävät Häjyt 2 -elokuvaa.Cata Portin

Hirvonen ja Edelmann valmistautuivat Häjyt 2 -kuvauksiin paitsi tahoillaan, myös hyvin paljon yhdessä. He muun muassa kävivät yhdessä punttisalilla ja kahlasivat elokuvan käsikirjoitusta läpi yhdessä tuumin.

Häjyt 2 elokuvassa nähdään muutama raju tappelu eri hahmojen välillä. Edelmann ja Hirvonen kertoivat, että tappelukohtauksissa oli apuna stuntkoordinaattori, jonka kanssa kohtausten koreografioita harjoiteltiin tarkasti useita kertoja.

Mitään kummempia haavereita ei kuvauksissa sattunut.

– Itselleni tuli puupohjetta ja naarmuja sinne sun tänne, mutta ne olivat ihan itseaiheutettuja, Hirvonen kertoi.

Yllä olevalla videolla kaksikko kertoo suurimmat haasteensa Häjyt 2 -kuvauksiin liittyen.