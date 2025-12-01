Muusikko ja näyttelijä Samuli Edelmannin tytär Venla Edelmann kuvailee lapsuuttaan musiikintäyteiseksi.

Huomenta Suomessa harvinaisessa yhteishaastattelussa vierailleet isä Samuli ja tytär Venla Edelmann kertovat, että suvun kokoontumisiin on kuulunut yhdessä laulaminen.

Isänsä tapaan, myös Venla Edelmann on muusikko. Hän julkaisi marraskuussa kappaleen My Beloved, joka kuullaan myös Ylen Kaikki rakastavat hevosia -draamasarjan tunnusmusiikkina. Hän julkaisee musiikkia myös nimellä Edel.

– Me olemme aina kuunnelleet todella paljon musiikkia ja aina soiteltu kaikkea. Suurin osa meidän suvustamme on tosi musikaalisia tai näytellyt, ja on ollut paljon runoutta, Venla Edelmann muistelee.

Venla Edelmann paljastaa, ettei juuri ole kuunnellut isänsä musiikkia tai katsonut elokuvia, joissa hän näyttelee.

– Katsoin ensimmäisen Häjyt -elokuvan viime vuonna. Ajattelin, että tämähän on tosi hyvä.

Samuli Edelmannin mukaan musiikkia ei ole lapsille tuputettu, vaan Venla on löytänyt sen pariin itsenäisesti.

– En ole yrittänyt tuputtaa, pyrkikää tekemään sitä mikä tekee teidät onnelliseksi. Muistan, että Venlalla on ollut musiikki ja näytteleminen läsnä hänen elämässään koulusta saakka ihan omasta tahdostaan.

