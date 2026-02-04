Julianna Jokela esittelee Iholla-ohjelmassa puolisonsa.
Uuden Iholla-kauden kolme ensimmäistä jaksoa julkaistiin MTV Katsomo+ -palvelussa keskiviikkona 4. helmikuuta. Uudella kaudella seurataan tuttuun tapaan neljää tunnettua henkilöä, joista yksi on juontaja Julianna Jokela.
Jokela esittelee ensimmäisessä jaksossa puolisonsa "Hipsun". Kaksikko on aiemmin pitänyt parisuhteensa pitkälti poissa julkisuudesta.
Ensimmäisen jakson alussa Hipsu valmistaa Jokelalle ruokaa.
– Vai niin. Täällä on oikein gurmeeateria, Jokela sanoo ja kaappaa rakkaansa halaukseen.
– Tässä on puolisoni Hipsu. Oikein tällainen keittiön sydän, Jokela esittelee puolisonsa.
