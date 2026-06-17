Ensimmäinen Kallio Dog Party toi koirat ja omistajat yhteen Helsingin Tokoinrantaan.

Koirille järjestettiin viime perjantaina ensimmäistä kertaa oma puistojuhla Kallio Dog Party Kallion sydämessä Helsingin Tokoinrannassa.

Paikan päälle löysivät niin Mika Vermilä 42-kiloisen venäjänmustaterrierin pennun Vestan ja tämän isosiskon Vennan kanssa kuin myös HESY:n entinen asukki Into ja tämän omistaja Paula Alaranta.

Tapahtuman tavoitteena on tuoda esiin koirien hyvinvointia, vastuullista koiranomistajuutta sekä kerätä varoja kodittomien eläinten hyväksi.

Katso yllä olevalta videolta, mitä kaikkea jännittävää koirien ensimmäisessä omassa puistojuhlassa oikein tapahtui!