Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa pieneksi julkkikseksi muodostunut Jinseioshi-alligaattori on saanut omistajansa suureksi harmiksi porttikiellon paikalliseen hypermarkettiin.

Pennsylvanialainen Wesley Silva, 60, koki viime viikolla karvaan pettymyksen, kun hänen puolitoista metriä pitkän ja 15 kiloa painavan lemmikkinsä pääsy paikalliseen Walmartiin kiellettiin, kertoo muun muassa tv-kanava NBC New.

Silva ja hänen "tukialligaattorinsa" nousivat otsikoihin, kun paikallinen media WPXI pani heidän vierailunsa Walmartissa merkille. Silva työnsi uutiskuvissa ostoskärryssä alligaattoria, joka oli puettu mekkoon.

Silvan mukaan heillä ei ollut kaupassa ongelmia aiemmin, mutta viimeisellä käynnillä he saivat miehen yllätykseksi käskyn pysyä poissa. Walmart vahvisti asian tänään torstaina.

Jiseioshi on Silvan tukieläin

Silvan mukaan hän ja Jinseioshi olivat saaneet kauppareissuillaan aiemmin vain kehuja.

Silva on NBC:n mukaan vienyt villapaitaan puetun alligaattorinsa myös ravintoloihin ja kertoo sen saaneen sielläkin aina lämpimän vastaanoton.

Silva sanoo, että Jinseioshi on rekisteröity myös niin sanotuksi emotionaaliseksi tukieläimeksi.

– Olemme käyneet Walmartissa noin kolme ja puoli vuotta ja yleensä reaktio on ollut "onpa siistiä" tai "onpa mahtavaa, että sinulla on alligaattori lemmikkinä", Silva kertoi NBC Newsille torstaina.

Walmartin tiedottaja oli kuitenkin paljon vähemmän innostunut ja sanoi, että Jinseioshi ja muut alligaattorit eivät ole tervetulleita myymälöihin.

– Asiakkaidemme ja työntekijöidemme turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää, Walmartista kommentoitiin NBC:n mukaan.

– Palvelueläimet ovat tervetulleita myymälöihimme, mutta on mahdotonta hyväksyä, että yleisö altistetaan mahdolliselle vaaralle.

Päivät uima-altaassa ja yöt kylpyammeessa

Nyt Jinseioshi viettää Silvan mukaan suurimman osan päivistään ulkona uima-altaassa ja yöt kylpyammeessa.

Ennen Jinseioshin saapumista Silvalla oli jo eläinperheessään muun muassa kuusi käärmettä, leopardigekko, komodonvaraani eli jättiläisvaraani ja silmäskinkki-lisko sekä koira.

Jinseioshin Silva sai neljä vuotta sitten lahjaksi naapuriltaan.