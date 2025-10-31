Jennin Marlosta on yllättäen kehkeytynyt varsinainen temppukoira.
Vantaalaisen Jenni Heiskasen koiranpennulla Marlolla on vielä tassun antaminen työn alla, mutta skeittilauta sen sijaan kiinnostaa kovasti.
– Pikku jäbä otti omatoimisesti ensimmäiset rullailut ihmislapsien laudalla, joten ilmeisesti temppukoiran ura on jo alkanut, Jenni hehkuttaa pentuaan sosiaalisessa mediassa.
11-viikkoisella rottweilerilla ei kauaa kestänyt saada skeittauksen juonesta kiinni.
– Nuorimmat poikani keksivät vähän näyttää mallia Marlolle, ja sehän innostui siitä, Jenni kertoo puhelimitse MTV Uutisille.