– Nuorimmat poikani keksivät vähän näyttää mallia Marlolle, ja sehän innostui siitä, Jenni kertoo puhelimitse MTV Uutisille.

Vantaalaisen Jenni Heiskasen koiranpennulla Marlolla on vielä tassun antaminen työn alla, mutta skeittilauta sen sijaan kiinnostaa kovasti.

Tässä on skeittauksesta innostunut Marlo. Jenni Heiskanen

Roteva koirarotu

– Se ei yhtään pelkää skeittilaudan kolinaa tai muuta, vaan päinvastoin se tuntuu kiinnostavan häntä kovasti, hän paljastaa.

– Miten sitten onnistuu, kun se tuosta vähän kasvaa ja tulee kokoa ja massaa lisää, Jenni pohtii.