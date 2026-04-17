Yhdysvalloissa asuva Finley-koira on pitänyt hallussaan erikoista ennätystä jo vuosia.

New Yorkin Ontariossa asusteleva kultainennoutaja Finley sai jo vuonna 2020 nimensä Guinnessin ennätystenkirjaan erikoislaatuisella ennätyksellään. Finley on pitänyt ennätystä hallussaan siitä asti.

Finleyn dominoima ennätys on suurin määrä tennispalloja koiran suussa. Finley saa nimittäin tungettua suuhunsa kokonaiset kuusi tennispalloa.

Finleyn oma Instagram-tili on täynnä otoksia, joissa koiran suussa on pallo jos toinenkin. Kyseessä vaikuttaakin todella olevan Finleylle rakas harrastus.

– Emme ole koskaan pakottaneet sitä tekemään mitään tuosta, omistaja Cheri Molloy vakuutti