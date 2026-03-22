Yhden minuutin käsienpesu vastaa vesiammattilaisen mukaan jopa kahdeksan tunnin etätyöpäivää.
Moni tietää, että vedellä lotraaminen käsiä pestessä tai kuumassa suihkussa kuluttaa energiaa ja kuormittaa ympäristöä.
Harva kuitenkaan tajuaa konkreettisesti, miten nopeasti energia kuluu.
– Pesuallashanasta minuutin ajan juoksutettu lämmin vesi sisältää saman verran energiaa, kuin millä kannettava tietokone toimii koko 8 tunnin työpäivän, suomalaisen vesikalusteiden valmistajan Oraksen tuoteryhmäpäällikkö Juhani Lempinen havainnollistaa tiedotteessa.
Suihkussa tilanne on hänen mukaansa vielä hurjempi: 38 asteisella vedellä vain 26 sekunnin peseytyminen vastaa energiamäärää, jolla läppäri toimisi koko kahdeksan tunnin työpäivän.
Hurja energiasyöppö
Moni on tänä talvena tuskaillut kalliin sähkön kanssa. Veden säästäminen on yksi helpoimmista tavoista vähentää kotitalouksien ympäristökuormituksen lisäksi energiankulutusta.
– Talvella monelle saattaa tulla ajatus lämmitellä mukavassa lämpimässä suihkussa, mutta se kuluttaa valtavasti kuumaa vettä ja sitä kautta energiaa, Lempinen muistuttaa.