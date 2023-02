Suomalaiset hankkivat nyt sähkön säästöön tähtääviä tuotteita: Erään tuotteen myynti kasvanut 1977 prosenttia!

Huiminta nousua on nähty energiankulutusmittareissa, joiden myynti kasvoi tammikuussa viime vuoden tammikuuhun verrattuna 1977 prosenttia. Myös älypistorasioiden ja termostaattien myynti on noussut 1067 prosenttia.

Tunnistinvalaisimien myynti on noussut 224 prosenttia ja valaisinten etäohjainten puolestaan 171 prosenttia. Säästöä on haettu myös ikkunatiivisteistä, joiden myynti on kasvanut 121 prosenttia ja vettä säästävistä suihkupäistä, joita on myyty 94 prosenttia vuodentakaista enemmän.