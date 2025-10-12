Pyykinpesukoneohjelman viimeinen minuutti tuntuu harvoin kestävän minuutin. Joskus se voi venähtää vaikka vartin mittaiseksi. Miksi?

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran lokakuussa 2023.

Kun pyykkikone aloittaa linkouksen ja viimeinen minuutti pärähtää ruudussa käyntiin, moni valmistautuu jo kori kädessä pyykkien ripustamiseen tai siirtämiseen kuivausrumpuun.

Minuutin lupaus voi kuitenkin olla silmänlumetta ja linkous saattaakin kestää suorastaan ikuisuudelta tuntuvan ajan. Miksi?

Koneet toimivat osittain "arvausalgoritmeilla"

Muun muassa pyykinpesukoneita valmistavan Electroluxin koulutuspäällikkö Johan Liljeström kertoo, että pesukoneiden äly on suuntaa antava, eikä aika koskaan ole absoluuttinen.

– Yleisemmin se liittyy siihen, että näissä laitteissa on määräautomatiikka, joka täsmentää pesua. Se on tekninen asia, jolla laite mittaa pyykin määrää.

– Koneissa on paljon eri komponentteja, jotka sitä tekevät, ja ne toimivat eräänlaisilla arvausalgoritmeilla.

Nykypäivän laitteet tunnistavat melko hyvin, kuinka paljon koneessa on vettä tai pyykkejä sisällä. Näiden kahden asian pohjalta pesukone laskee arvauksen siitä, kauanko pesuohjelma kokonaisuudessaan kestää.

– Miksi se sitten jää venyttämään sitä viimeistä minuuttia? Se yleensä liittyy siihen, että kone ei tasan tarkkaan tiedä, mitä pyykkiä sisällä on.

– Jos on valittu puuvillaohjelma ja pyykit ovat suurin piirtein puuvillaa, kankaat ja kuidut voivat kuitenkin olla sen verran erilaisia, että sitovat kosteutta eri tavoin.

"Suurin syy siihen, että se minuutti saattaa venyä ja venyä"

Pesukone ei siis osaa arvioida, millaista kangasta ja tekstiiliä pyykkien joukossa on.

– Kone ei tasan tarkkaan tiedä, kuinka kauan sen pitää venyttää linkousta, ennen kuin se on tyhjä vedestä. Se on suurin syy siihen, että se minuutti saattaa venyä ja venyä.

Viimeisen minuutin venyminen voi johtua myös siitä, että koneen sisällä on paljon erityyppisiä vaatteita. Ennen linkousta pesukoneen täytyy niin sanotusti tasapainottaa tilanne.

– Jos siellä on paljon erityyppisiä kankaita, niin kone joutuu ensin asettelemaan ne tasapainoisesti rumpuun, ennen kuin uskaltaa lähteä nostamaan linkousta. Jos on 20 t-paitaa ja 20 kalsarit, ne asettuvat eri tavalla rumpuun. Kone hakee oikeanlaista balanssia ja saattaa pyöritellä rumpua pitkäänkin suuntaan ja toiseen.

Pitkälle minuutille on tarvetta

Kone siis yrittää asetella pyykkiä fiksusti ja tasapainoisesti. Jos kone ei tekisi tätä ja aloittaisi välittömästi linkouksen, pyykit kolisisivat isossa mytyssä konetta pitkin jumputtaen. Tämä voisi pilata sekä koneen että pestävät vaatteet.

– Joskus siihen menee enemmän aikaa kuin kone on aluksi ennustanut. Laitteet ovat fiksuja, mutta eivät ne ihan niin fiksuja ole.

Jo se, onko koneessa pyykkiä neljä vai viisi kiloa vaikuttaa pesuohjelman eri vaiheiden kestoon.

– Se joutuu tekemään älyttömän paljon erilaisia laskelmia jo silloin, jos pyykin määrä hieman poikkeaa siitä niin sanotusta oletetusta.

Liian älykästä konetta ei kannata valmistaa

Periaatteessa pyykinpesukoneen voisi tunkea niin täyteen erilaista elektroniikkaa, että kone pesisi pyykit entistäkin fiksummin ja automaattisemmin. Tämä ei kuitenkaan Liljeströmin mukaan edesauttaisi koneen pitkäikäisyyttä.

– Kaikilla ihmisillä on jo lähtökohtaisesti sellainen olettamus, että koneet eivät kestä samalla tavalla kuin ennen. Se tavallaan perustuu ihan todellisuuteen, koska koneissa on niin paljon eri komponentteja ja laitevalmistajat eivät pysty vastaamaan ihan kaikista.

Liljeströmin mukaan valmistajat joutuvatkin tekemään koneiden valmistuksessa monenlaisia kompromisseja, joista yksi on se, että niihin ei tungeta määräänsä enempää elektroniikkaa.