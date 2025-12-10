Suihkuun kuluvaan aikaan kannattaa kiinnittää huomiota.
Suurin osa suomalaisten vedenkulutuksesta tapahtuu suihkussa.
– Eniten vettä menee ehdottomasti peseytymiseen, Motivan ja Työtehoseuran tutkimuksen mukaan sellainen lähes puolet, 45 prosenttia, sanoo Motivan asiantuntija Teemu Kettunen Huomenta Suomessa.
Lue myös: Huolimaton käyttö tulee kalliiksi: Joka kodin vakiovaruste voi aiheuttaa kymppitonnien laskun
– Toiseksi eniten menee keittiössä, vajaa viidennes, sitten pyykinpesuun ja wc:n huuhteluun molempiin viitisentoista prosenttia suunnilleen.
Oraksen tuoteryhmäpäällikkö Juhani Lempinen kertoo, että Oraksen eurooppalaisten tutkimusten mukaan ihminen käyttää keskimäärin 50 litraa vettä yhden suihkun aikana.
– Eli se on noin 4–5 minuutin suihku aina se yksi keskimääräinen suihku.