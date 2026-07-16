Puukotus tapahtui Sipoon Sörekullassa.
Mies puukotti naista ja koiraa Sipoon Söderkullassa torstai-iltapäivänä.
Helsingin poliisin johtokeskus kertoo MTV Uutisille, että puukotus tapahtui yksityisasunnossa.
Poliisin mukaan nainen on toimitettu sairaalahoitoon. Poliisi kertoo, että naisen vammat ovat lieviä. Koira pääsi tilanteessa karkuun, eikä poliisilla ole tietoa sen olinpaikasta.
Poliisi on eristänyt alueen.Jaakko Stenroos/All Over Press
Epäilty puukottaja on poliisin tiedossa ja poliisi etsii häntä.
Poliisin mukaan tekijä ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan, eikä tapahtumasta aiheudu vaaraa sivullisille.
Iltapäivällä poliisi löysi Sipoon Taasjärven rannasta vaatteita. Löydön takia viranomaiset tekivät järvellä etsintöjä mahdollisesti vedenvaraan joutuneesta henkilöstä. Poliisi selvittää liittyykö löytö mahdollisesti iltapäivän väkivaltatehtävään
Itä-Uudenmaan polisii tutkii asiaa törkeänä pahoinpitelynä ja eläinsuojelurikoksena.