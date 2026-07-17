Iranin ulkoministeriö on syyttänyt Yhdysvaltoja sotarikoksista, koska tämä on kohdistanut iskuja siviili-infrastruktuuriin.
Iranilaisministeriö esitti syytöksensä torstaina lausunnossa, josta on uutisoinut muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN.
Ministeriön mukaan tämänkaltaiset iskut rikkovat räikeästi YK:n peruskirjaa ja kansainvälisen oikeuden perussääntöjä.
Lausunnossa samalla puolustetaan Iranin omia iskuja Persianlahdella. Ministeriö kuvaili iskuja laillisen itsepuolustusoikeuden mukaisiksi YK:n peruskirjaan viitaten.