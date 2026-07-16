Suomalaisgolfari Sami Välimäki pelasi The Open Championship -arvoturnauksen avauskierroksen ihannetulokseen eli 70 lyönnillä. Kisa käydään tänä vuonna Royal Birkdalen kentällä Liverpoolin lähistöllä.

Välimäen kierros koostui 13 parin lisäksi kolmesta birdiestä, yhdestä bogeysta ja yhdestä tuplabogeysta.

Avauskierros on vielä kesken, ja suomalainen on sijan 40 tienoilla. Välimäen lähdössä pelannut Jackson Suber hurjasteli johtopaikalle 65 lyönnin kierroksella (–5).

Suber pelaa ensimmäistä kertaa urallaan Royal Birkdalen kaltaisella links-kentällä, joten yhdysvaltalaisen suoritus oli komea.

Välimäki, 28, on pelannut aiemmin urallaan kahdesti The Openissa (vuosina 2023 ja 2024). Kolme vuotta sitten hän ylsi jaetulle 68. sijalle.