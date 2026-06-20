Mika Vainio arvelee vikkelän pyydystäjän olleen minkki.

Turun saaristossa juhannusta viettävä Mika Vainio tallensi iloisesti kalliolla hyppelevän näätäeläimen juhannusaattona.

Vainio oli saapunut juuri vaimonsa kanssa leirintäalueelle, ja he olivat lähteneet katsastamaan paikkoja, kun eteen kirmasi ruskea eläin. Vainio arvelee kyseessä olleen minkki, mutta ulkonäkönsä perusteella eläin voisi olla myös saukko.

– Se meni kovaa vauhtia puskaan ja tuli sieltä hetken kuluttua käärme suussa. Se katteli muakin suoraan silmiin ja hetken ajattelin, että se käy mun päälle, Vainio kertoo.

Vainio ei ole aiemmin nähnyt minkkiä luonnossa. Hän kertoi ensin ajatelleensa eläimen olevan saukko, mutta netistä asiaa tutkittuaan päätyi siihen, että eläin olisi minkki.

– Katsoin netistä, että minkit syövät sammakoita, kaloja ja käärmeitäkin, Vainio sanoo.

Katso vikkelän otuksen käärmejahti yllä olevalta videolta