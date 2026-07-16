Donald Trump pitää puheen ensi yönä Suomen aikaa.

Yhdysvaltojen Valkoisen talon mukaan presidentti Donald Trump tulee keskittymään tulevan yön puheessaan maan vaalien rehellisyyteen. Valkoisen talon mukaan on hyvin mahdollista, että puheessa sivutaan myös Irania ja taloutta.



Trump on ilmoittanut pitävänsä puheen kansakunnalle Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä. Hän ei ole sanonut, mitä puhe tulee käsittelemään.



Trump on viime päivinä vihjannut kertovansa vapaisiin ja reiluihin vaaleihin liittyviä suuria uutisia. Trump on toistuvasti esittänyt perättömiä väitteitä siitä, että hän olisi voittanut vuoden 2020 presidentinvaalit.