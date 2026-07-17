Kesäkuun alussa voimaan tullut mahdollisuus pidempään asuntolainaan on vauhdittanut asuntokauppaa.
Ihmiset haluavat yhä pidempiä asuntolaina-aikoja. Pankkikonserni Nordeassa uusista asuntolainoista yli 30-vuotisten lainojen osuus on tällä hetkellä jo reilut 15 prosenttia.
Kesäkuun alussa voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa asuntolainan saamisen jopa 40 vuodeksi aiemman 30 vuoden sijaan. Mahdollisuus houkuttelee ensi-asuntoa ostamassa olevaa Marianna Raikkalaa.
– Yrittäjänä olen ajatellut, että se voisi helpottaa arkikustannusten painetta pienemmällä kuukausierällä.
Useita muutoksia asuntomarkkinoilla
Asuntolainaa saa nyt myös aiempaa pienemmillä säästöillä. Finanssivalvonta nosti asuntolainakaton 95 prosenttiin eli samalle tasolle kuin ensiasunnon ostajilla. Nyt omia säästöjä tarvitaan vain viisi prosenttia asunnon hinnasta.
Muutokset näkyvät kesän aikana myönnetyissä asuntolainoissa. Nordean myöntämät asuntolainat ovat noin viisi prosenttia kasvussa viime vuoteen verrattuna.
– Reilut 15 prosenttia kaikista tällä hetkellä myönnetyistä asuntolainoista on yli 30-vuotisia. Se on aika iso osuus, mutta luulen, että loppuvuoden aikana tullaan näkemään vieläkin isompia lukuja, Nordean liiketoimintajohtaja Nina Arkilahti sanoo.
Kiinteistönvälittäjällä riittää töitä
Monella suomalaisella onkin nyt poikkeuksellinen tilanne: samaan aikaan tarjolla on halvempia asuntoja, pidempiä laina-aikoja ja pienempiä kuukausieriä.
Kiinteistönvälittäjälle yhtälö tietää kiirettä.