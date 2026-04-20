Keski-Suomessa on tehty viime aikoina runsaasti karhuhavaintoja.
Poliisi kertoo, että karhuja on nähty paljon erityisesti pohjoisen Keski-Suomen alueella.
Iso osa havainnoista on poliisin mukaan maastosta todennettuja jälki- tai riistakamerahavaintoja, mutta havaintoja on tehty myös asutusten pihapiireistä.
Useimmiten karhut ovat hakeutuneet pihapiireihin ruuan perässä rikkoen samalla roska-astioita ja komposteja.
Poliisi neuvoo tiedotteessa, että pihavierailujen ehkäisemiseksi kannattaa muun muassa jättää ruoka-aineet pois roska-astioista sekä siivota mahdolliset lintujen ruokintapaikat huolellisesti.
Jos havaitset karhun pihallasi, ilmoita siitä petoyhdyshenkilölle. Hätätilanteessa soita 112.
