Ansaan astunut karhu jouduttiin lopettamaan.
Pielavedellä karhu astui tiistaina pienpetopyyntiin tarkoitettuun pyyntirautaan. Pyydyksen takia karhu ei pystynyt käyttämään tassuaan, poliisi toteaa.
Itä-Suomen poliisi joutui pyytämään Pielaveden riistahoitoyhdistykseltä suurriistavirka-apua karhun etsimiseksi ja lopettamiseksi.
Kuva pyyntirautaan astuneesta karhusta. Pyyntirauta on nähtävissä karhun oikeassa etutassussa.POLIISI
Eläinlääkärin arvion mukaan pientopetoraudasta aiheutui karhulle sellaista kipua ja kärsimystä, mikä täytti eläinten hyvinvointi- ja poliisilain mukaiset kriteerit eläimen lopettamiselle.
Suomessa saa käyttää vain niin sanottuja heti tappavia rautoja joidenkin riistaeläinten ja minkin pyynnissä. Suojaamattomat raudat, joihin muu kuin pyydettävä eläin voi astua, ovat kiellettyjä.