Ansaan astunut karhu jouduttiin lopettamaan.

Pielavedellä karhu astui tiistaina pienpetopyyntiin tarkoitettuun pyyntirautaan. Pyydyksen takia karhu ei pystynyt käyttämään tassuaan, poliisi toteaa.

Itä-Suomen poliisi joutui pyytämään Pielaveden riistahoitoyhdistykseltä suurriistavirka-apua karhun etsimiseksi ja lopettamiseksi.

Kuva pyyntirautaan astuneesta karhusta. Pyyntirauta on nähtävissä karhun oikeassa etutassussa.POLIISI

Eläinlääkärin arvion mukaan pientopetoraudasta aiheutui karhulle sellaista kipua ja kärsimystä, mikä täytti eläinten hyvinvointi- ja poliisilain mukaiset kriteerit eläimen lopettamiselle.

Suomessa saa käyttää vain niin sanottuja heti tappavia rautoja joidenkin riistaeläinten ja minkin pyynnissä. Suojaamattomat raudat, joihin muu kuin pyydettävä eläin voi astua, ovat kiellettyjä.

Lue myös: