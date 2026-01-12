Kansalaisaloitteen mukaan päihtyneisyys ei saisi olla este hoitoon pääsemiselle.
Kansalaisaloite päihdehuollon uudistamisesta etenee eduskuntaan. Kansalaisaloite sai kerättyä tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta myöhään maanantaina.
Kannatusilmoitusten kerääminen alkoi syyskuussa.
Aloitteen takana on muun muassa päihdetyön asiantuntijoita. Aloitteen laatijat vaativat hoitojärjestelmää, joka kohtelee päihdesairautta yhdenvertaisesti muiden vakavien sairauksien kanssa.
Aloitteessa esitetään yhteensä yhdeksän kohtaa sekä niiden perustelut päihdehuollon muuttamiseksi.
Kansalaisaloitteessa vaaditaan esimerkiksi sitä, että päihtyneisyys ei saa olla peruste hoidon epäämiselle. Päihdehuollossa pitäisi aloitteen mukaan huomioida päihdesairaan lisäksi hänen läheisensä.
Lisäksi aloitteen alullepanijat haluavat tehdä mahdolliseksi tahdonvastaisen hoidon vaikeissa tapauksissa.
Aloitteen mukaan päihteet ovat tällä hetkellä yleisin alle 25-vuotiaiden ennenaikaisen kuoleman syy Suomessa. Vuonna 2024 huumausainekuolemia oli Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 247.