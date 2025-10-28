Leena Meren (ps.) puheista tehtiin useita kanteluista oikeuskanslerille.
Oikeuskanslerin mukaan oikeusministeri Leena Meri (ps.) ei toiminut lainvastaisesti antaessaan tiedotusvälineille lausuntoja eduskunnan hyväksyttyä eheytyshoitojen kieltämistä koskevan kansalaisaloitteen.
Meri sanoi tuolloin, ettei oikeusministeriössä voida ryhtyä valmistelemaan juuri hyväksytyssä kansalaisaloitteessa tarkoitettua lainsäädäntöä.
Hän perusteli tätä resurssien puutteella ja sillä, että hallituspuolueilta puuttuu asiasta yhteinen näkemys.
– Oikeusministeriössä lainvalmistelu on hyvin täynnä, ja useampi kymmenen hanketta pitäisi saada hallitusohjelman ja EU-direktiivien mukaisesti maaliin tällä kaudella, Meri sanoi MTV Uutisille tuolloin.
– Ainahan se on niin, että hallitus päättää mitä hankkeita edistetään, hän sanoi MTV:lle.