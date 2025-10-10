Kansanedustaja Juha Hänninen saatetaan erottaa kuukaudeksi kokoomuksen eduskuntaryhmästä.

Kokoomuslaiset Janne Heikkinen ja Juha Hänninen sekä perussuomalaisten Mikko Polvinen lipesivät tänään hallituspuolueiden linjasta Oulaskankaan sairaalan yöpäivystystä koskevassa äänestyksessä.

Kokoomuksen tiedotteen mukaan Heikkinen ja Hänninen saavat toiminnastaan rangaistukseksi varoitukset.

Hänninen ja Polvinen äänestivät myös viime joulukuussa hallituksen linjaa vastaan, kun eduskunta edellisen kerran äänesti sairaaloiden päivystyksistä. Heikkinen oli tuolloin poissa.

Näin ollen Hänninen on saamassa myös kovemman rangaistuksen.

– Koska edustaja Hännisellä on alla jo aiempi varoitus, puheenjohtajisto esittää eduskuntaryhmälle edustajan määräaikaista erottamista eduskuntaryhmästä yhden kuukauden ajaksi, ryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo tiedotteessa.

Erottaminen hyväksyttäneen ensi torstaina kokoomuksen eduskuntaryhmän kokouksessa.

Määräaikaiset erottamiset ryhmästä ovat eduskunnassa hyvin harvinaisia. Tällä vaalikaudella Timo Vornanen erotettiin perussuomalaisten ryhmästä pysyvästi hänen oltua osallisena ampumistapauksessa.

"Jos toistamiseen tekee samaa asiaa..."

Eduskunta äänesti ja hylkäsi tänään kansalaisaloitteen, jossa vaadittiin Oulaisissa Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Oulaskankaan sairaalan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen mahdollistamista.

Myös perussuomalaisten Mikko Polvinen saanee toiminnastaan jonkinlaisen rangaistuksen.

– Jos toistamiseen tekee samaa asiaa, mistä on jo aiemmin varoitettu, täytyy sillä olla muitakin seuraamuksia, perussuomalaisten ryhmäjohtaja Jani Mäkelä sanoi toimittajille eduskunnassa.

– Hallitusyhteistyö on sellainen asia, että siinä joutuu joskus tekemään asioita, mitä ei välittäisi oppositiossa tehdä, vastineeksi siitä että muut taipuvat omissa asioissaan. Ne on kompromisseja tällaiset, Jani Mäkelä puolestaan sanoo.

Jani Mäkelä ei ole kiirehtimässä asiaa, vaan keskustelut ovat mahdollisesti edessä ensi viikon tavanomaisissa ryhmäkokouksissa.

– Ehkä niissä ehditään asiaa käsittelemään, ehkä ei, Mäkelä sanoo.