Aloite keräsi tarvittavan määrän allekirjoituksia vain muutamassa päivässä.
Ilotulitteiden kieltoa Suomeen esittävä kansalaisaloite on saanut yli 50 000 allekirjoitusta ja etenee siten eduskunnan käsittelyyn.
Aloite on laadittu viime vuoden viimeisenä päivänä, joten se keräsi tarvittavan määrän allekirjoituksia vain muutamassa päivässä.
Aloitteessa vaaditaan ilotulitteiden valmistuksen, maahantuonnin, myynnin ja käytön kieltämistä.
Tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä, turvallisuutta, ympäristöä sekä eläinten hyvinvointia.