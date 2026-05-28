Nasa on julkaissut mittavan määrän animaatioita ja havainnekuvia lähitulevaisuuden tukikohdasta Kuussa. Katso ne yltä!
Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto Nasa on julkistanut uusimmat suunnitelmansa yksityisesti rahoitettujen kuulentojen sarjasta. Niiden on tarkoitus johtaa pysyvän kuutukikohdan luomiseen.
Moon Fall -operaatiossa Kuun etelänavan lähettyville perustetaan tukikohta, joka integroituu vaiheittain kiertolaiseen.
Yllä olevalta videolta voi nähdä Nasan julkistamat havainnollistavat kuvat tulevista elinympäristöistä, asumismoduuleista, ajoneuvoista sekä energia- ja kommunikaatiojärjestelmistä lähellä Kuun etelänapaa.
Operaation ensimmäisessä vaiheessa Kuun etelänapaa havainnoidaan, teknologioita testataan ja pintaoperaatioita valmistellaan.
Toisessa vaiheessa, vuoteen 2029 mennessä, Nasa aikoo siirtyä puoliksi pysyvän infrastruktuurin rakentamiseen ja aloittaa varhaisen asumis- ja logistiikkatoiminnan.
Miehitetyn Artemis IV -lennon on määrä laskeutua Kuuhun vuonna 2028. Nasa tähtää Kuun etelänavalle, koska siellä todennäköisesti muhii haluttua resurssia eli vettä.