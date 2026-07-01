Savolainen katosi Seinäjoella vuonna 2020 ja löytyi kuolleena puolisen vuotta myöhemmin.
Pohjanmaan poliisi kertoo saaneensa esitutkinnan valmiiksi Seinäjoella vuonna 2020 kadonneen Kai-Pekka Savolaisen henkirikostapauksessa. Tutkinta siirtyy seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan murhaepäilynä.
Savolainen nähtiin viimeisen kerran Seinäjoella marraskuussa 2020. Asiaa tutkittiin aluksi kadonneen henkilön tapauksena ja poliisi pyysi havaintoja Savolaisen liikkeistä.
Savolainen löydettiin kuolleena vuoden 2021 kesäkuussa. Poliisin arvion mukaan henkirikos tapahtui marraskuun lopulla 2020.
Poliisi epäili rikoksesta viittä ihmistä kesällä 2021. Tiedotteessa poliisi sanoo, että nyt valmistuneen esitutkinnan perusteella poliisi ei epäile asiassa uusia ihmisiä.
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Pitkä ja vaativa prosessi
Poliisi sanoo tutkinnan olleen poikkeuksellisen pitkä ja vaativa.
– Haluan kiittää erityisesti tutkintaan osallistunutta poliisin henkilöstöä sekä Keskusrikospoliisin rikosteknistä laboratoriota, jonka asiantuntemuksella ja työllä on ollut ratkaiseva merkitys tutkinnan etenemiselle, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Järvelin.