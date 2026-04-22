Kimmo Kiljunen kertoo laskelmista, joiden mukaan 100-metrisen lipputangon voisi korjata halvemmalla kuin puolella miljoonalla eurolla.

Haminan kaupungin kehitysvaliokunta pohtii parhaillaan keskiviikkoillan kokouksessaan purkaako 100-metrinen lipputanko. Sen kunnostus maksaisi puoli miljoonaa.

Viiden jälkeen -ohjelma kysyi Haminan lippumaailman ideoineelta kansanedustaja Kimmo Kiljuselta (sd.), kannattaako tanko hänen mielestään korjata puolella miljoonalla eurolla. Kiljunen oli Haminan lippumaailman toiminnanjohtaja lipputangon pystyttämisen aikaan, vuonna 2018.

Kiljunen painottaa, että asia ei ole millään tavalla enää hänen vallassaan, mutta kertoo saaneensa tietoa, että korjauksen voisi tehdä halvemmallakin.

– Alaa tunteva henkilö kirjoitti minulle, että tekninen asiantuntija oli tehnyt laskelmia, joiden mukaan puoli miljoonaa voi olla ylimitoitettu. Hän oli sanonut, että luulisihan tuon pystyvän tekemään edullisemminkin, Kiljunen sanoo.

Kiljunen on vielä toiveikas, että lipputangolle löytyisi rahoitusratkaisu.

– Rahoituspuolta aikoinaan mietittiin, että siinä voisi olla säätiö, ja se olisi itsenäinen kaupungin taloushallinnosta. Ymmärrän vaikeuden, jos korjaamiseen menee suuria summia. Se tietysti rasittaa kaupungin taloutta. Säätiöratkaisu voisi vieläkin olla käyttökelpoinen idea, ettei [lipputanko] olisi suoraan kaupungin budjetin osa.

Kiljunen painotti haastattelussa, että asia ei ole hänen päätäntävallassaan.

– Olen vain yksi idean isistä. Tässä ei minun ideoitani kannata kysellä, koska minä en ole ollut päätöksentekijä tässä missään vaiheessa. En silloin, kun tanko on tänne tullut ja se on tilattu hankintalain mukaisella kilpailutuksella – enkä nytkään ole millään tavalla ole Haminassa päätöksentekijä.

Hän sanoo lipputangon vetävän matkailijoita Haminaan.