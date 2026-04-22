Haminan on määrä päättää keskiviikkona jättilipputangon mahdollisesta purkamisesta.
Satametrisen Haminan tangon purkamista on perusteltu sekä turvallisuuteen että kaupungin talouteen liittyvillä syillä.
Suurlipputangon kunto nousi keskusteluun syksyllä 2025, kun lippukankaan havaittiin värjäytyvän toistuvasti ruskeaksi. Nykytilassaan tanko ei ole turvallinen, koska siitä irtoavat pinnoitepartikkelit voivat aiheuttaa vaurioita ympäristölle ja ihmisille, tiedotteessa todetaan.
Kunnostuksen taloudelliset kustannukset ovat korkeat. Haminan kaupungin mukaan vuonna 2019 käyttöön otetun lipputangon kunnostus maksaisi arviolta noin puoli miljoonaa euroa.
Ylen mukaan Haminan satametrinen lipputanko on eristetty turvallisuussyistä. Kaupunki asetti lipputangon ympärille lippusiimaa, jotta ihmiset eivät menisi liian lähelle rapistuvaa lipputankoa.