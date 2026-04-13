Kremlin tiedottajan mukaan venäjä kunnnioittaa Unkarin vaalitulosta.

Venäjä toivoo pragmaattisia suhteita Unkarin uuden johdon kanssa, kertoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov toimittajille. Peskovin mukaan Venäjä kunnioittaa Unkarin valintaa.



Peskovin mukaan Venäjä on kiinnostunut hyvistä suhteista paitsi Unkarin myös muun Euroopan kanssa, kertoi Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass.



Vaalitappion kärsinyt Unkarin pääministeri Viktor Orbán on ollut yksi Venäjän harvoista ystävistä eurooppalaisjohtajien joukossa sen jälkeen, kun Venäjä runsaat neljä vuotta sitten aloitti laajan hyökkäyssodan Ukrainassa.