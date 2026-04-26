Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo käyneensä hyviä keskusteluja Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Trump puhuu asiasta Fox Newsin haastattelussa. Hän antoi ymmärtää, että Yhdysvallat ei ollut unohtanut Ukrainaa Lähi-idässä käytävästä sodasta huolimatta.

Trump ei kuitenkaan kertonut, milloin hän oli viimeksi keskustellut johtajien kanssa. Hän sanoi myös, että osapuolten keskinäinen vihanpito on paha asia, kun asioista yritetään päästä sovintoon.

Hän sanoi silti uskovansa, että Ukrainaan saadaan ennen pitkää rauha.