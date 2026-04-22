EU-maiden lähettiläät neuvottelevat tänään Brysselissä Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketista.
EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoi eilen odottavansa myönteistä päätöstä lainapaketista tämän päivän neuvotteluissa.
Unkari on pitkään jarruttanut lainapaketin hyväksymistä vedoten Druzhba-öljyputkeen liittyneeseen kiistaan.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi eilen sosiaalisessa mediassa, että Venäjän iskussa vaurioituneen putken korjaustyöt on saatu valmiiksi ja putki voidaan ottaa jälleen käyttöön.