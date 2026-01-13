Italian Alpeilla nähtiin hurja taidonnäyte, kun ammattilaiset ottivat viikatemiehestä mittaa suksilla ja lumilaudalla. Katso video yltä!
Neljä talviurheilijaa on tehnyt historiaa laskemalla 350 metriä pitkän temppuradan, joka on rakennettu vain muutaman metrin leveälle harjanteelle Sella Nevean solassa Italian Alpeilla. Asiasta uutisoi Reuters.
Italian maajoukkuetta myös olympialaisissa edustava lumilautailija Ian Matteolin ja saksalainen wakeboard-ammattilainen Felix Georgiin esittelevät taitojaan yllä olevalla videolla.
– Radalla on oltava todella tarkka ja laskeuduttava täydellisesti, Georgii sanoo.
Kukaan ei ole aiemmin laskenut vastaavaa rataa korkeuksissa. Videolta voi nähdä, kuinka kaksikko muun muassa liukuu kahden lohkareen väliin asetettua putkea pitkin, jonka alla odottaa arviolta usean sadan metrin pudotus.
Yli kahden kilometrin korkeuteen väsätyllä radalla on kahdeksan hyppyä ja estettä.
– Onneksi en pelkää korkeita paikkoja, Matteoli kertoo.
