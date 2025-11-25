Utahin osavaltiossa tallentui tänä syksynä videolle poikkeuksellisen hurja suoritus.
Moabin alueella Utahissa nähtiin elokuun loppupuolella mykistävä temppu, kun vain 6-vuotias Juniper-tyttö hyppäsi alas 150 metriä korkealta kallionreunalta.
Poikkeuksellisen nuori hurjapää oli kiinnitettynä köysikeinuun ja suoritusta oli valvomassa useampi koulutettu ohjaaja.
Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka Juniper saa lähtöluvan ja syöksyy hetkeäkään epäröimättä alas jyrkänteeltä. Moabin alue on tunnettu jylhistä kanjoneistaan ja punaisista kallioseinämistään.
Mykistävä temppu sai temppua valvoneen henkilökunnankin epäuskon partaalle.
– Mikä hurjapää, yksi valvojista totesi heti Juniperin hypättyä.
Tytöllä oleva selfiekamera paljasti, että toimintasankarin ilmekään ei värähtänyt suoritteen aikana.