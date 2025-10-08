Slovenialainen kalliokiipeilijä teki historiaa kiipeämällä pienkoneen ympäri lennon aikana. Katso suoritus videolta!

Kalliokiipeilijä Domen Škofic kiipesi ensimmäisenä ihmisenä maailmassa pienkoneen ympäri lennon aikana. Kone lensi 2500 metriin korkeudessa jopa noin 100 kilometrin tuntivauhtia.

Vaativa suoritus alkoi siitä, että Škofic kiipesi ulos koneen ohjaamosta, kuten videolta voi nähdä.

Koneen siipiin ja pohjaan oli asennettu seinäkiipeilystä tuttuja kädensijoja, joita apuna käyttäen hän kiipesi koneen ympäri. Suoritus kesti kokonaisuudessaan alle kaksi minuuttia.

Suorituksesta teki äärimmäisen haastavan se, että Škoficilla oli selässään 12 kilon laskuvarjo, jonka lisäksi hän paini jäätävää ilmanvastusta, painovoimaa ja g-voimia vastaan.

– Se oli paljon vaikeampaa, kuin mitä harjoituksissa maan kamaralla. Aloin epäillä pystynkö siihen ollenkaan. Mitään tällaista ei ole koskaan tehty, Škofic pohti suorituksen jälkeen.

Katso suoritus videolta artikkelin alusta!

Lähde: Red Bull Content Pool