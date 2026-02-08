Lindsey Vonnin pahannäköinen loukkaantuminen Milano-Cortinan olympialaisten syöksylaskussa järkytti saksalaista tv-asiantuntijaa Felix Neureutheria.

Vonnin olympiaurakka katkesi vain muutamien sekuntien jälkeen, kun hän menetti tasapainonsa käännöksessä ja syöksyi rähmälleen Bormion kisarinteeseen.

Paikalta helikopterilla sairaalahoitoon kiidätetty Vonn ehti huutaa pitkään tuskaisena lumen pinnassa ennen kuin hänet saatiin nostettua paareille. Kaikki kuului suoraan tv-lähetykseen, mistä Saksan tv:n asiantuntija, pujottelun MM-mitalisti Felix Neureuther oli erityisen järkyttynyt.

– Voi ei, älkää nyt kuvatko häntä, Neureuther tuskaili.

– Tuo on aivan painajaismaista. En ole nähnyt noin brutaalia kaatumista 40 vuoteen.

Lopulta entinen saksalaislaskija joutui ottamaan itseltään kuulokkeet korvilta, koska Vonnin tuska kävi hänelle ylitsepääsemättömäksi.

– Tämä on aivan sietämätöntä. Ottakaa äänet pois, Neureuther vaati tv-ohjaajalta.

– Minun ei tarvitse nähdä tätä kolmeen kertaan. Minulla taitaa olla vähän erilainen käsitys empatiasta kuin joillakin ohjaajilla. Tätä ei tarvitsisi näyttää, hän totesi lähetyksessä pyöritetystä uusintakuvasta.

Yhdysvaltain alppimaajoukkueen valmentaja Alex Hödlmoser kertoi sveitsiläisen SRF-kanavan haastattelussa, että alustavien tietojen mukaan Vonn sai rysäyksessä murtuman sääreensä.