347 kilometriä tunnissa vuorta alas! Video näyttää hurjan maailmanennätyksen

Julkaistu 04.09.2025 09:53
Toimittajan kuva
Ville Kettunen

ville.kettunen@mtv.fi

Itävaltalainen urheilija rikkoi maailmanennätyksen saavuttamalla 347 kilometrin tuntinopeuden liitopuvun avulla. Katso käsittämätön suoritus videolta!

Itävaltalainen Peter Salzmann, 38, on tuoreen maailmanennätyksen haltija. Aiempi ennätys – 340 kilometriä tunnissa – rikkoutui heittämällä Sveitsin alpeilla osana base-hyppyä.

Temppua varten Salzmannille oli luotu ennätyksen mahdollistanut liitopuku. Sen avulla mies liiti lähes yhtä lujaa kuin formula 1 -autot. Valtteri Bottas pitää hallussaan F1-kuljettajien nopeusennätystä, 372 kilometriä tunnissa.

35 sekunnin vapaapudotuksen jälkeen Salzmann liiteli laskuvarjon avulla maahan ja päätti hyppynsä kaksi kilometriä hyppypaikkaa alemmas.

Hypyn tallensi videolla maailman nopein dronekamera, jonka otoksen voit nähdä videolta artikkelin alusta.

Video: Red Bull Content Pool / ENEX

