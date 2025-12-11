Laskuvarjohyppääjä jäi kiinni liikennevalopylvääseen laskeutuessaan Meksikon pääkaupungin kadulle. Katso video yltä!
Meksikolainen laskuvarjohyppääjän epäonninen laskeutuminen tallentui Meksiko Cityn kadulla olevaan valvontakameraan.
Videolla mies laskeutuu kovalla vauhdilla kadulle ja hänen laskuvarjonsa jää kiinni liikennevalopylvääseen, josta hän jää roikkumaan.
Muutama sivullinen tulee nopeasti miehen avuksi hänen taistellessaan laskuvarjon kanssa. Poliisi saapuu paikalle miehen päästyä irti pylväästä.
Uutistoimisto Reuters kertoo, että paikallispoliisin mukaan mies ei loukkaantunut tilanteessa.
Reutersin mukaan mies vapautettiin viranomaisten varmistettua, että liikennevalo ei kärsinyt vahinkoja tilanteessa.