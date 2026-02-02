Uhri oli ex-puolison uusi mies.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Ismaeil Rajabzadehin, 27, elinkautiseen vankeuteen murhasta. Tuomion mukaan hän murhasi 37-vuotiaan kolmen lapsen isän yli 30 puukoniskulla Tampereella helmikuussa 2025.

Teon motiivina oli mustasukkaisuus. Uhri oli alkanut seurustella Rajabzadehin entisen naisystävänä kanssa.

Mies oli suunnitellut henkirikosta ainakin kahden kuukauden ajan.

Hän oli yrittänyt ostaa internetistä ampuma-asetta kolmelta eri henkilöltä. Koska asekaupat eivät onnistuneet, mies osti helmikuussa puukon. Mies oli etsinyt myös tietoa netistä siitä, miten henkilö tapetaan veitsellä.

Päivää ennen henkirikosta mies oli muuttanut samaan kerrostaloon asuntoon, joka oli suoraan uhrin asunnon yläpuolella.

Tekopäivänä taksikuskina työskennellyt mies oli pukenut collegehousujen päälle vyön, johon hän oli kiinnittänyt hankkimansa puukon.

"Näin ainoastaan verta"

Mies näki Keskustorin lähellä uhrin sekä entisen avopuolisonsa kuljettamat autot, joita lähti seuraamaan. Mies ajoi entisen avopuolisonsa auton rinnalle ja viittasi tätä ajamaan sivuun.

Kaikki kolme pysäköivät autonsa Näsijärvenkadulle, jolloin taksikuski kohtasi uhrinsa hyökäten suoraan tämän kimppuun.

– Sitten kaikki pimeni ja mä en edes enää huomannut ja ymmärtänyt mitään. Kun avasin minun silmät, mä näin ainoastaan verta, 27-vuotias kertoi poliisikuulustelussa.

Uhri kaatui puukonlyöntien voimasta maahan, jonka jälkeen taksikuski istui maassa makaavan uhrin päällä lyöden ja viiltäen tätä puukolla.

Uhri kuoli tapahtumapaikalle ennen ensiavun saapumista.

Kertoi tappoaikeista asiakkaalle

Suunnitelmallisuuden lisäksi vakaasta harkinnasta kertoi se, että taksikuski oli puhunut eräälle asiakkaalleen suunnitelmista.

– Matkan aikana tuli se ilmi, että entinen tyttöystävä on lähtenyt toisen matkaan. Hän oli surullinen siitä. Hän sanoi muutaman otteeseen, että meinaa tappaa tyypin, asiakas kertoi poliisikuulustelussa.

Asiakas kertoi myös, että yritti rauhoitella kuskia.

– Sanoin, että ei kannata lähteä mitään tappamishommia tekemään ja sanoin, että kyllä asiat selviävät ja naisia on maailma täynnä. Näin koitin hänelle sanoa. Hän ehkä vähän rauhoittui minun puheesta.